İngiltere, olası bir askeri çatışmaya karşı savunma hazırlıklarını güçlendirmek amacıyla Soğuk Savaş'tan bu yana ilk kez yaklaşık 100 bin eski askerle iletişime geçti. Stratejik yedek kuvvetler kapsamındaki personelden iletişim bilgilerini ve sivil hayatta edindikleri mesleki becerileri güncellemeleri istendi.

NATO TATBİKATLARINA KATILIM TEKLİFİ

İngiliz The Telegraph gazetesine atfedilen habere göre, eski askerlere NATO tatbikatlarına katılma fırsatı da sunuldu. Girişimle ülkenin olası bir çatışma karşısındaki askeri hazırlık seviyesinin artırılması hedefleniyor.

İngiliz Parlamentosuna 27 Ekim'de sunulan yazılı açıklamada da yaklaşık bin stratejik yedek askerin 2027 ilkbaharında düzenlenecek NATO'nun Steadfast Defender tatbikatına gönüllü olarak davet edilmesinin planlandığı belirtildi.

RUSYA İLE ARTAN GERİLİMİN ARDINDAN GELDİ

İngiltere'nin söz konusu adımı, Rusya ile NATO arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde geldi. Geçtiğimiz hafta Polonya'nın doğusuna düşen füzeler ve insansız hava aracı, Avrupa'daki güvenlik endişelerini artırmıştı.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetlerinin de İHA tehdidine karşı askeri uçakları geceleri hangarlara çekmeye başladığı ve üslerde koruyucu ağlar kurulmasının planlandığı bildirildi.

İNGİLİZ ORDUSUNDA TARİHİ DÜŞÜŞ

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, kara kuvvetlerindeki aktif asker sayısı yaklaşık 73 bine gerileyerek Napolyon Savaşları'ndan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Londra yönetimi, olası krizlerde eski askeri personelin bilgi ve tecrübelerinden yararlanmayı hedefliyor.

YAŞ SINIRININ 65'E ÇIKARILMASI PLANLANIYOR

İngiltere Savunma Bakanlığı, ocak ayında açıkladığı düzenleme kapsamında eski askerlerin yeniden göreve çağrılabilmesi için uygulanan üst yaş sınırının 55'ten 65'e çıkarılmasını öngörüyor. Düzenlemeyle eski askerlerin yeniden görevlendirilebileceği koşulların da genişletilmesi amaçlanıyor.

BAKANLIKTAN SEFERBERLİK AÇIKLAMASI

İngiltere Savunma Bakanlığı, gönderilen mektupların yakın zamanda bir seferberlik ilan edileceği anlamına gelmediğini vurguladı. Yetkililer, uygulamanın savunma kapasitesini ve caydırıcılığı artırarak çatışma riskini azaltmaya yönelik bir hazırlık olduğunu belirtti.