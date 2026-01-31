İnhisar Belediye Başkanı Her Sabah Sokaklarda - Son Dakika
31.01.2026 11:17
Başkan Arslan, her sabah sokakları gezip sorunları yerinde inceliyor, halkla birebir iletişim kuruyor.

Bilecik'in İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan, her sabah belediyeye gitmeden önce sokak sokak gezip hem eksiklikleri yerinde görüyor hem de ilçe sakinleriyle sohbet ediyor.

Göreve Mart 2024'te başlayan Arslan, 2 bin 946 nüfuslu ilçede belediye hizmetlerini daha etkin yürütüp halkla birebir temas kurmak için sabahın ilk saatlerinde İnhisar'ın sokaklarını turluyor.

Zafer Mahallesi'ndeki evinden saat 08.00'de çıkan Arslan, ilçeye bağlı Güner Orbay, Zafer, Akkum ve Karaağaç mahallelerinin sokaklarını dönüşümlü geziyor.

Dedesi Mehmet Ali Koyundere de önceden köy statüsünde olan ilçede 1990-1994 yıllarında kurucu belediye başkanı olarak görev yapan Arslan, yaklaşık bir saat süren turlarda sokaklardaki eksiklikleri not alarak tespitlerini belediyenin ilgili birimlerine iletiyor. Sokak gezilerinde vatandaşlarla sohbet eden Arslan, talep ve önerileri dinliyor.

İnhisar Belediye Başkanı Arslan, mesaisinin tamamlanmasının ardından bildirdiği eksikliklerin giderilip giderilmediğini de kontrol ediyor.

Evli ve 4 çocuk annesi Nihal Arslan, AA muhabirine, ilçede Güner Orbay, Zafer, Akkum ve Karaağaç olmak üzere 4 mahallenin bulunduğunu söyledi.

Hava kötü olsa da her sabah sokakları adeta arşınladığını anlatan Arslan, "Yürümeyi seven bir insanım. Bir de yerel yönetim, 'yerinde yönetmek' demek. Eksiklikleri birebir gözümle görerek hemşehrilerime daha faydalı olabileceğimi düşündüm. Vatandaşlarla sohbet etmek, benim için en büyük mutluluk." diye konuştu.

"Sorunları yerinde görmek daha güzel"

Arslan, sokakları turlamadığı takdirde yaklaşık 5 dakikada belediyeye ulaşabileceğini dile getirdi.

Gün içinde de zaman zaman dışarı çıktığını ifade eden Arslan, "Belediyede oturmak yerine vatandaşların ayağına gidip sorunları yerinde görmek daha güzel. Bizde mesai mefhumu yok. 7 gün 24 saat mesaideyiz." dedi.

Nihal Arslan, vatandaşların sabahları sokakta kendisini görünce mutlu olduklarını belirtti.

İnhisarlıların kendisine her türlü ihtiyacını söylediğini anlatan Arslan, "Biz de bunları ve gördüğüm eksiklikleri anında gidermeye çalışıyoruz. Mesela parke taşı sökülmüştür, bununla ilgili talimat veriyorum. Bu şekilde de güzel bir çalışma ortaya çıkıyor." ifadelerini kullandı.

İlçe sakinlerinden 57 yaşındaki Ümit Tedik de Arslan'la zaman zaman sabahları evinin önünden geçerken karşılaştığını ve sohbet ettiğini söyledi.

Arslan'ı uzun yıllardır tanıdığını anlatan Tedik, "Halkla iç içe olması, eksiklikleri yerinde tespit etmesi çok güzel. Zaten böyle olması gerekiyor." dedi.

İlçe sakinlerinden 78 yaşındaki Meliha Baş da Arslan'ı adeta öz kızı gibi gördüğünü, sabahları karşılaşınca mutlu olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

