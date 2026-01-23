İnhisar Belediye Başkanı Oylamaya Katıldı - Son Dakika
İnhisar Belediye Başkanı Oylamaya Katıldı

23.01.2026 14:17
Nihal Arslan, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak önemli fotoğrafları değerlendirdi.

Bilecik'in İnhisar İlçe Belediye Başkanı Nihal Arslan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Arslan, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını makamında inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" başlıklı fotoğrafını seçen Arslan, "Portre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Sarmanla sarılan" adlı karesini tercih etti.

"Haber" kategorisinde Mostafa Alkharouf'un "İsrail'e dur de!", "Spor" kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" adlı fotoğraflarını oylayan Arslan, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Umut Karahasanoğlu'nun "Yurdumuz yıldızlar", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Muhammed Enes Yıldırım'ın "Aile keyfi" fotoğrafına oy verdi.

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Arslan, AA'nın tüm muhabirlerini ve foto muhabirlerini böylesine güzel kareler yakaladıkları için tebrik etti.

Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çeken Arslan, "Bu kategorideki fotoğraflar beni gerçekten duygulandırdı. Çünkü bizim kanayan yaramız ve yürek yangınımız, Gazze. İnşallah bu fotoğraflarla oranın da kaderi değişir." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA

