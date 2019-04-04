Son Dakika Haberleri: İnönü Belediye Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

İnönü Belediye Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı

1 saat önce

31 Mart Yerel Yönetimler Seçiminde Cumhur İttifakıyla İnönü ilçesinde seçime giren AK Parti ve MHP'li Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını aldılar.

İnönü Belediye Meclis Üyeleri Mazbatalarını Aldı, System.String[]
31 Mart Yerel Yönetimler Seçiminde Cumhur İttifakıyla İnönü ilçesinde seçime giren AK Parti ve MHP'li Belediye Meclis üyeleri mazbatalarını aldılar.

AK Parti İlçe Başkanlığında gerçekleştirilen mazbata töreninde, Belediye Meclis üyelerine yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileklerini ileten İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Bir önceki dönemde ilçeye yapılan yatırımlar açısında baktığımızda çok verimli bir beş altın yıl geçirdik yeni meclis üyelerimiz ile birlikte bu beş altın yıla bir beş altın yıl daha ekleyerek ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İnönü İlçe Başkanı Gazi Mustafa Tunçer, MHP İlçe Başkanı Sadık Önal'ın da katıldığı mazbata töreni, yeni seçilen Belediye Meclis üyeleri; Tahsin Çelik, Serhat Hamamcı, Süleyman Şen, Basri Söğüt, Sibel Zeybek, Necati Savcı, yedek üyeler ve partilerin İlçe Yönetim Kurulu üyelerinin katılımları ile birikte hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 02:02 Kaynak: İHA

MHP, AK Parti, İnönü, Güncel
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