İnönü Belediyesi şantiyesine ikinci bina - Son Dakika

Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı, Fen İşleri şantiyesini yapımını kısa sürede tamlamadığı ek bina ile geliştirdi.

2015 yılında metruk bir alandan İnönü Belediye Başkanlığı tarafından yapılan modern bir tesise taşınan İnönü Belediyesi Fen İşleri şantiyesi yapılan çalışmalar ile genişlemeye devam ediyor. Fen İşleri şantiye alanında ilki 2015 yılında tamamlanan çelik konstrüksiyonlu binanın yanına 650 metrekare trapez sac kullanılarak çatı ve cephe kaplaması tamamlanan ikinci bina da hizmete sunuldu.

Yapılan ek bina ile birlikte İnönü Belediyesi ilçe sakinlerine Fen İşleri şantiyesinde daha geniş ve modern bir alanda hizmet vermeye devam edecek. - ESKİŞEHİR