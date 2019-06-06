İnönü Üniversitesinde Bayramlaşma töreni
1 saat önce
İnönü Üniversitesi Konukevi'nde Ramazan Bayramı nedeniyle geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
İnönü Üniversitesi
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:57 Kaynak: İHA
Konukevi'nde Ramazan Bayramı
nedeniyle geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
Bayramlaşma törenine İnönü Üniversitesi Rektör
Yardımcıları Prof. Dr. Nusret Akpolat, Prof. Dr.Abdulkadir Baharçiçek, Rektör Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cemal Koyunoğlu
ile akademik ve idari personel katıldı.
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