İnşaat işçilerinin para ve cep telefonlarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

İnşaat işçilerinin para ve cep telefonlarını çalan şüpheli yakalandı
23.10.2020 14:52
ELAZIĞ'da inşaat işçilerinin para ve cep telefonlarını çalan S.D., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.
ELAZIĞ'da inşaat işçilerinin para ve cep telefonlarını çalan S.D., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, bir inşaatın şantiyesinde işçilerin para ve cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan araştırmada işçilere ait 5 cep telefonu ile 360 lira para ve banka kartlarını S.D.'nin çaldığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.D.'yi gözaltına aldı.19 suç kaydı bulunan S.D., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.
Son Dakika G.Saray Falcao'yu satarsa, bonservisinin yüzde 60'ı Monaco'ya verilecek 6 ay sonra ortaya çıktı! Annesini korumak isteyen işkence edip diri diri yakmışlar Erdoğan'dan "Artan korona vakaları sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400'lerin test edildiğini doğruladı Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf: PKK Karabağ'da savaşıyor, askerler aylık 600 dolar maaş alıyor Çiftçi ve hayvancılık destek ödemeleri bugün hesaplarda olacak 3 gün zorlama hapis cezası alan fenomen Sinem Umaş, emniyete teslim oldu Eşi için aldığı cipin hasar kayıtlı olduğunu öğrenince aracı bayi önünde yakmaya kalktı