İnşaat işçilerinin para ve cep telefonlarını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

ELAZIĞ'da inşaat işçilerinin para ve cep telefonlarını çalan S.D., polisin yaptığı çalışmayla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğü ekipleri, bir inşaatın şantiyesinde işçilerin para ve cep telefonunun çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, yapılan araştırmada işçilere ait 5 cep telefonu ile 360 lira para ve banka kartlarını S.D.'nin çaldığını tespit etti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, S.D.'yi gözaltına aldı.19 suç kaydı bulunan S.D., emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyedeki mahkemede tutuklandı.