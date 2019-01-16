Son Dakika Haberleri: İnşaat İskelesi ve Süt Kazanı Çalan Baba-oğul Yakalandı

İnşaat İskelesi ve Süt Kazanı Çalan Baba-oğul Yakalandı

1 saat önce

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir inşaattan 130 adet inşaat iskelesi ve bir depodan süt kazanı çaldıkları iddia edilen baba-oğul jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İnşaat İskelesi ve Süt Kazanı Çalan Baba-oğul Yakalandı, System.String[]
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir inşaattan 130 adet inşaat iskelesi ve bir depodan süt kazanı çaldıkları iddia edilen baba-oğul jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay 12 Ocak günü Kartepe ilçesi Derbent ve Nusretiye mahallelerinde meydana geldi. Bir inşaatın deposuna gelen 2 şüpheli, içeride bulunan inşaat iskelelerini beraberlerinde getirdikleri kamyonete yükledi, aynı gece başka bir depoya gelen 2 şüpheli buradan da süt kazanlarını çalarak olay yerinden uzaklaştı. Durumun fark edilmesi üzerine olay Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirildi. Olay yerinde ve çevresinde bulunan MOBESE ve güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin çaldıkları eşyaları hurdacıya sattıklarını belirledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin kullandığı kamyonetin plakasını belirleyen ekipler, plaka üzerinden yola çıkarak şüphelilerin daha önceden de çeşitli suçlardan sabıkaları bulunan Y.Ö.(54) ve oğlu S.Ö.(29) olduğunu belirledi. Şüpheliler, evlerine yapılan operasyonda, hırsızlık sırasında kullandıkları kamyoneti boyarken yakalandı. Derbent İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler burada tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 04:22 Kaynak: DHA

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