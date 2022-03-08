İnşaat Mühendisleri Odasından Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret - Son Dakika
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İnşaat Mühendisleri Odasından Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret

08.03.2022 20:11
İnşaat Mühendisleri Odasından Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret etti.

Başdeğirmen ziyarette yaptığı konuşmada, Isparta'nın birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını söyledi.

Şehirde 440 farklı noktada semtin etüdü çalışması yaptıklarını belirten "Bu çalışmayla Isparta'nın tüm arazisinin depreme karşı özelliğini tespit ettik." dedi.

İnşaat Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Şeref Korkmaz da Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını belirterek, depremle ilgili birçok çalışmanın yapıldığını ancak bazen eksik kalınan yanlar olduğunu dile getirdi.

Isparta'nın etrafının faylarla çevrildi olduğunu belirten Korkmaz, "Isparta'yla ilgili eksiklikler söylendiğinde yapı envanterinin eksikliği, zemine bağlı düzensizlikler, deprem mastır planının hazır olmaması gibi birçok konu gündemde. İnşaat Mühendisleri Odası olarak yapı envanteri çıkartılması ve deprem mastır planı hazırlanması konusunda elimizden gelen desteği sağlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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İnşaat Mühendisleri Odası, Şükrü Başdeğirmen, Isparta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnşaat Mühendisleri Odasından Isparta Belediye Başkanı Başdeğirmen'e ziyaret - Son Dakika


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