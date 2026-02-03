İnşaat Şantiyesi Hırsızlığına 19 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnşaat Şantiyesi Hırsızlığına 19 Gözaltı

İnşaat Şantiyesi Hırsızlığına 19 Gözaltı
03.02.2026 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale'de inşaat malzemeleri hırsızlığına yönelik 19 şüpheli yakalandı.

İnşaat şantiyelerinden maddi değeri yüksek bakır kablo ve inşaat malzemelerinin çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Bursa ve Kırıkkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 19 şüpheliden 9'u tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 18'e yükselirken, şantiyelerdeki hırsızlık anlarına ait kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

İstanbul'da inşaat şantiyelerinde meydana gelen yüksek değerli bakır kablo ve inşaat malzemesi hırsızlıklarına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında örgütün liderliğini Doğukan Arslanhan'ın yaptığı belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu İstanbul'da 57, Ankara'da 1, Bursa'da 7 ve Kırıkkale'de 1 olmak üzere toplam 66 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLU SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin, 28 farklı iş yerinden milyonlarca lira değerinde elektrik kablosu çaldıkları tespit edildi. Çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 19 şüpheliden 9'u tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında tutuklu sayısının 18'e yükseldiği öğrenildi.

KABLO HIRSIZLIĞI KAMERADA

Şüphelilerin şantiyelere girerek bakır kablo ve inşaat malzemelerini çaldıkları anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelilerin fosforlu yelek giyerek kendilerini inşaat işçisi gibi gösterdikleri, kapalı kasa minibüslerle olay yerine gelip kabloları araca yükledikten sonra kaçtıkları görülüyor.

Kaynak: DHA

Kırıkkale, Güvenlik, İstanbul, Ekonomi, Güncel, İnşaat, Ankara, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnşaat Şantiyesi Hırsızlığına 19 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi
Ademola Lookman, Atletico Madrid’de Bonservisi ve maaşı belli oldu Ademola Lookman, Atletico Madrid'de! Bonservisi ve maaşı belli oldu

14:06
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri “patronluk“ yapıyormuş
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri "patronluk" yapıyormuş
13:35
DEM Parti’den Bahçeli’nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
13:21
Fenerbahçe’nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
Fenerbahçe'nin bitti denilen Kante ve En-Nesyri transferleri iptal oldu
13:03
Nimet Kılıç’tan 13 gün sonra acı haber geldi
Nimet Kılıç'tan 13 gün sonra acı haber geldi
12:39
Başından vurulmuş halde bulunmuştu Katil kızı çıktı
Başından vurulmuş halde bulunmuştu! Katil kızı çıktı
12:34
Barış Akarsu’nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt
11:15
Bahçeli’den ’’süreç’’ mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Bahçeli'den ''süreç'' mesajı: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 14:33:59. #7.11#
SON DAKİKA: İnşaat Şantiyesi Hırsızlığına 19 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.