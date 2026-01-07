İnşaat Sektöründe Toparlanma Beklentisi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, inşaat malzemesi sanayisi için kötünün geride kaldığını ve toparlanmanın başladığını belirterek, "2026'da azalan faiz ve enflasyon etkisiyle, özellikle son 3 yıldır ertelenen yenileme ve renovasyon talebinin devreye girmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Türkiye İMSAD 64. Gündem Buluşmaları toplantısı, "Küresel ve Yerel Gelişmeler Işığında 2025 Değerlendirmesi ve 2026 Görünümü" başlığıyla çevrim içi düzenlendi.

Toplantıda konuşan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Küçükoğlu, 2026'ya yönelik sağlıklı öngörüde bulunmak için dünya ve Türkiye ekonomisinin çok boyutlu gündeminin doğru analiz edilmesi gerektiğini bildirdi.

Geçen yıl enflasyon ile mücadele politikalarının etkilerinin hissedildiğini kaydeden Küçükoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İnşaat malzemesi sanayimiz açısından kötünün geride kaldığını ve toparlanmanın başladığını görüyoruz. 2026'da azalan faiz ve enflasyon etkisiyle, özellikle son 3 yıldır ertelenen yenileme ve renovasyon talebinin devreye girmesini bekliyoruz. Bu talep, sanayimizin yaklaşık yüzde 50'sini temsil ediyor ve önemli bir büyüme potansiyeli taşıyor. Bu fırsatı doğru okumalı ve her türlü senaryoya hazır olmalıyız."

Küçükoğlu, inşaat malzemesi sanayisinin kentsel dönüşüm, deprem bölgesindeki yeniden yapılanma faaliyetleri, altyapı yatırımları ve ihracat performansıyla Türkiye ekonomisinde stratejik rol üstlenmeye devam ettiğinin altını çizerek, sektörün güçlü üretim altyapısı ve ihracat kapasitesiyle gelecek dönemde de büyümeye katkı sunacağını vurguladı.

"İnşaat üretimi 2026'da güçlü bir görünüm sergileyebilecek"

TCMB Eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara da inşaat üretiminin özellikle deprem sonrası faaliyetlerin etkisiyle güçlü seyrettiğini belirterek, gelecek dönemde yenileme yatırımlarının, kentsel dönüşüm projelerinin, kamu yatırımlarının ve faizlerin düşmesinin üretimi destekleyeceğini bildirdi.

Kara, "Bu çerçevede 2026'da inşaat üretimi, 2025'te ulaşılan yüksek seviyelerin bir miktar altında kalsa da genel olarak güçlü bir görünüm sergileyebilecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ekonomisinin genel görünümünün 2026 için daha olumlu olduğunu kaydeden Kara, "Baz senaryoya göre büyümenin yüzde 4 civarında olacağını, küresel rüzgarın arkamızdan esmesi ve mevcut para ile maliye politikalarının sürdürülmesinin büyümeyi destekleyeceğini düşünüyoruz. Mevcut programın, ekonomi genelinde ve özellikle inşaat sektöründe dengeli ve umut verici bir yıl sağlayacağını değerlendiriyoruz." açıklamasında bulundu.