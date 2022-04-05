İnşaatı soyan hırsızları polis yakaladı - Son Dakika
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İnşaatı soyan hırsızları polis yakaladı

05.04.2022 10:25
İnşaatı soyan hırsızları polis yakaladı

Afyonkarahisar'da girdikleri inşaatı soyan, aydınlatma lambalarını bile çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Afyonkarahisar'da girdikleri inşaatı soyan, aydınlatma lambalarını bile çalan 2 kişi polis tarafından yakalandı.

Olay, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanından 15 kg inşaat demiri bağlama teli, profil demir ve aydınlatma lambalarının çalındığı ihbarını alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren şahısların O.Y. ve C.Y., isimli şahıslar olduğu tespit edildi. Şüphelileri gözaltına alan ekipler, şahısların çaldıkları malzemeleri hurdacıya sattıkları anlaşıldı. Hurdacıda yapılan aramada çalınan profil demir parçaları bulunarak müracaatçıya teslim edildi. Hurdacı hakkında suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi suçundan adli işlem yapılırken, adliyeye sevk edilen şahıslardan O.Y., tutuklanırken, C.Y., hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı. - AFYONKARAHİSAR

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Organize Sanayi Bölgesi, Karahisar, İnşaat, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnşaatı soyan hırsızları polis yakaladı - Son Dakika


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