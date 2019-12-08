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Son Dakika Güncel İnşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin çalışması tamamlandı - Son Dakika

İnşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin çalışması tamamlandı

6 saat önce

Bayburt'a 47 kilometre uzaklıkta Gümüşhane'nin Köse İlçesi Salyazı Köyü sınırları içerisinde inşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin çalışması tamamlandı.

İnşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin çalışması tamamlandı, System.String[]

Bayburt'a 47 kilometre uzaklıkta Gümüşhane'nin Köse İlçesi Salyazı Köyü sınırları içerisinde inşaatı süren Gümüşhane Bayburt Havalimanında zemin çalışması tamamlandı.

Pistin asfaltlanma aşamasına geçildiği Gümüşhane Bayburt Havalimanında çalışmalar 150 kişilik ekip ve 100 araçla aralıksız devam ediyor. Tamamlandığında yıllık 2 milyon yolcuya hizmet edecek havalimanının 2020 yılında hizmete alınması hedefleniyor.

İnşaatın en büyük aşamalarından birisinin daha tamamlandığını, sahada 2,5 milyon metre küp dolgu yapıldığını kaydeden AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, "Zemin sıkıştırma çalışmalarının sonuna gelindi. Daha sonra asfaltlama bölümüne geçilecek. Dolayısıyla 2020 inşaat sezonunun sonuna pist çalışmaları bitmiş olacak" dedi.

Havalimanının yapılması bölge halkını mutlu ederken Bayburt Üniversitesi öğrencilerinden Ahmet Kartal, "Adanalıyım. Buradan memleketime gitmek için yaklaşık otobüsle 21 saat yol gidiyordum. Şimdi havalimanı tamamlandığında 1,5 - 2 saatte uçakla gideceğim. Daha rahat olur bizde mutlu oluruz" diye konuştu.

(İHA)

Gümüşhane, Salyazı, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 01:15 Kaynak: İHA
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