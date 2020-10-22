Son dakika haberi... 2 milyon liralık inşaat malzemesi çalan 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Arnavutköy'de son 15 gündür inşaatlara dadanan ve yaklaşık 2 milyon TL'lik hırsızlık yapan 5 kişilik çete üyeleri, sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Arnavutköy'de bulunan inşaatlara son 15 gündür 5 kişilik hırsızlık çetesi dadandı. İhbar üzerine polis ekipleri, çete üyelerini fiziki ve teknik takibe aldı. Bugün sabah saatlerinde yine boş bir inşaattan, malzeme çalarken, polis ekiplerinin geldiğini fark eden şahıslar, sahte plakalı panelvan bir minibüsle kaçmak istedi. Polis ekipleri kısa süre yaşanan kovalamaca sonunda hırsızları yakaladı. Yaşanan kovalamaca esnasında çok fazla araca çarparak kaçmaya çalışan hırsızlar, kısa sürede yakalandı.

Kaçmak isteyen hırsızların, aracına çarparak zarar verdiği Fuat Askorov ise, "Sabah işe gitmek için uyandım, tam o esnada dışarıdan sesler duymaya başladım. Cama çıktım baktım benim arabam kapıda bıraktığım gibi değil yan dönmüş durumda. Korktum birkaç dakika aşağıya inemedim. Bir hırsızlık olayı olmuş sanırım yaralanan vardı. Kaçarken benim aracıma da çarpmışlar" şeklinde konuştu.

Yine aynı mahalle de yaşayan, mahalle sakinlerinden İsmail Gözütok'da, "Sabah çok sayıda silah sesi duyarak uyandık. Burada devam eden bir inşaattan malzeme çalmışlar, polislerde sağ olsunlar yakalamışlar onları. Bu mahallede hırsızlık olayları artmaya başladı. Biz biraz ormanlık alana ve dereye yakın olduğumuz için bütün hırsızlar buraya gelmeye başladı. Buraların daha dikkatli denetlenmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Batuhan Toprak/İHA)