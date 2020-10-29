İnşaatta bulunan bebek cesediyle ilgili 3 şüpheli adliyede - Son Dakika

MUĞLA'nın Dalaman ilçesinde, 5 Ekim'de bir inşaatın kenarında, beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş halde bulunan erkek bebek cesedi ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Merkez Mahallesi, Damla Sokak'taki bir apartman inşaatının kenarında, 5 Ekim saat 09.30 sıralarında, bir beze sarılı ve üzerine ceket örtülmüş bebek olduğunu fark edenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yeni doğdu anlaşılan erkek bebeğin, yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından, bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.