İnşaattan düşen işçi yaralandı
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Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:52 Kaynak: AA
Samsun'un Bafra ilçesinde inşaattan düşen işçi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Osman Paşa Mahallesi Dağınık Evler 2. Sokak'taki bir inşaatın dış cephe işinde çalışan Şerif Arslan (47), dengesini kaybederek düştü.
Arslan, arkadaşlarının ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Arslan'ın vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi.
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