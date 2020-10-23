İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden Mısır raporu: 10 günde 49 kişi idam edildi

ABD'de faaliyet gösteren İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayımlanan bir raporda, Mısır'ın ekim ayında 10 gün içinde 49 mahkumu infaz ettiğini açıkladı.İnsan Hakları İzleme Örgütü, infazları "çirkin" olarak nitelendirirken, yetkilileri idam cezalarını derhal durdurmaya çağırdı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü tarafından yayımlanan bir raporda, Mısır'ın ekim ayında 10 gün içinde 49 mahkumu infaz ettiğini duyurdu. Örgüt, yaptığı açıklamada, 3 ve 13 Ekim arasında 49 mahkumun infaz edilmesini hükümet yanlısı gazetelerdeki haberlerden derlediğini ifade ederek, idam edilen mahkumların ailelerinin bile bilgilendirilmediğine dikkat çekti.

SİYASİ DAVALAR YAŞAM HAKKINI İHLAL EDİYOR

İnsan Hakları İzleme Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölümünün Müdür Yardımcısı Joe Stork, "Mısır'ın birkaç gün içinde çok sayıda insanı kitlesel infaz etmesi oldukça çirkin bir uygulama" dedi. Stork yaptığı açıklamada, "Mısır'da, özellikle siyasi davalarda sistematik adil yargılamaların olmayışı, her ölüm cezasını, yaşam hakkının ihlali haline getiriyor. Mısır hükümeti siyasi düşüncelere saygı göstermiyor. " dedi.

MISIR İNFAZ EDEN ÜLKE SIRALAMASINDA İLK 10'DA

İnsan Hakları İzleme Örgütü raporunda Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin 2014'te seçilmesinden bu yana, Mısır'ıın dünyada idam cezası veren ilk 10 ülkeden biri haline geldiğine dikkat çekti.

- Abd