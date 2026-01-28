İnsan Hakları ve Hukuk Kampı Samsun'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İnsan Hakları ve Hukuk Kampı Samsun'da Başladı

İnsan Hakları ve Hukuk Kampı Samsun\'da Başladı
28.01.2026 15:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen kamp, 120 öğrenci ile uzmanları bir araya getiriyor, çeşitli etkinlikler sunuyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce bu yıl 10'uncusu organize edilen "Tematik Kış Kampları" kapsamında Samsun'da düzenlenen "İnsan Hakları ve Hukuk Kampı" başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 14 ilde farklı temalarda düzenlenen kamplarda, gençler ile alanında uzman isimler bir araya geliyor.

Etkinlik, farklı illerde Kredi ve Yurtlar bünyesindeki yurtlarda kalan 120 öğrencinin katılımıyla Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda düzenlendi.

Kampın açılışına katılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu, "İnsan Hakları ve Hukuk" konulu sunum yaptı.

Kampta 5 gün boyunca öğrenciler, akademik seminerlerin yanı sıra tarihi mekan ziyareti, şehir ve müze gezisi, sportif turnuvalar, bilgi yarışmaları ve sinema gösterimi gibi etkinliklere katılacak.

Kuloğlu, AA muhabirine, kampa ağırlıklı olarak hukuk, iktisat ve hukuk fakültesi öğrencilerinin katıldığını söyledi.

Kuşaktan kuşağa deneyimlerin aktarılması, gelecek nesillere mevcut sistemin tanıtılması bakımından bu tarz kampların önem taşıdığını vurgulayan Kuloğlu, "Gençler, gelecekte bu makamları işgal edecek, kamu hizmetlerini en verimli, en sağlıklı şekilde üretecek kişiler." dedi.

Kampın hem gençler hem de bilgi ve deneyim paylaşımı olması dolayısıyla kendileri için fayda sağlayacağını aktaran Kuloğlu, "Biz bilgi aktarmaya geldik ama aslında gençlerimizden bilgi öğreniyoruz. Onların sahip olduğu kuşak daha dinamik, daha yeni bilgilere ve ufka sahip. Aslında karşılıklı bir etkileşim ve iletişim halinde olacağız. Burada onlardan öğrendiklerimizi, yargı hizmetlerinin kalitesinin artırılmasında inşallah kullanacağız." diye konuştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci ise Türkiye genelinden öğrencilere ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını dile getirdi.

19 Mayıs Gençlik Kampı'nda her türlü sosyal, kültürel ve eğitim faaliyeti yapıldığına işaret eden Dereci, "Kendi alanlarında uzman kişiler tarafından gençlerimize seminer veriliyor. Burada tecrübelerini paylaşıyorlar. Bunun yanında da gençlerimizi bu kampta eğlendiriyoruz, sportif yarışmalar yapıyoruz ve Samsun'umuzun turistik ve tarihi yerlerini gezdiriyoruz. Bir nevi gençlerimizi bir hafta boyunca hem eğlendireceğiz hem eğitim vereceğiz hem de onlara unutulmaz günler yaşatacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, İnsan Hakları, Etkinlik, Gençlik, Samsun, Kültür, Güncel, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İnsan Hakları ve Hukuk Kampı Samsun'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
DEAŞ’la işbirliği yapmakla suçlanıyor İşte Fransız şirketin Suriye’deki fabrikası DEAŞ'la işbirliği yapmakla suçlanıyor! İşte Fransız şirketin Suriye'deki fabrikası
Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı Ünlü oyuncu Çağla Boz da listede: Uyuşturucu testi pozitif çıkan 3 şüpheli açıklandı
ABD First Lady’si Melania Trump’tan barışçıl protesto çağrısı ABD First Lady'si Melania Trump'tan barışçıl protesto çağrısı
Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı Adıyaman’da Göbeklitepe heyecanı: 11 bin yıllık gizem gün yüzüne çıktı
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki

15:18
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran’a doğru ilerliyor Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
ABD Başkanı Trump: Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor! Zaman tükeniyor, anlaşma yapın
15:12
İstanbul’da korkunç olay Ailelerinin evde bastığı genç çift 4. kattan atladı
İstanbul'da korkunç olay! Ailelerinin evde bastığı genç çift 4. kattan atladı
15:00
26 ilde yapılan ’’Kim cumhurbaşkanı olsun’’ anketi: Arada 15 puan fark var
26 ilde yapılan ''Kim cumhurbaşkanı olsun'' anketi: Arada 15 puan fark var
14:19
Trump “İran anlaşma yapmak istiyor“ dedi, Tahran’dan yalanlama geldi
Trump "İran anlaşma yapmak istiyor" dedi, Tahran'dan yalanlama geldi
14:13
Yılmaz Güney’e ’’Terörist’’ diyen Savcı Yavuz Engin’e Külliye’den tepki
Yılmaz Güney'e ''Terörist'' diyen Savcı Yavuz Engin'e Külliye'den tepki
13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 15:23:38. #.0.4#
SON DAKİKA: İnsan Hakları ve Hukuk Kampı Samsun'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.