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İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı - Son Dakika

İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı

03.12.2021 10:01

Antalya'nın Manavgat ilçesinde ihbar üzerine sahile gelen jandarma ekipleri üzeri ıslak şekilde çok sayıda düzensiz göçmenle karşılaştı. Göçmenler, karayoluyla getirildikleri ilçeden kendilerini alan teknede, silah zoruyla denize atlamaya zorlandıklarını öne sürdü.

Dün akşam saat 22.00 sıralarında Manavgat- Alanya D 400 karayolu üzeri Kızılot Mahallesi sahillerindeki Belediye Halk Plajı yanında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenlerin üzerleri ıslak olduğu gözlenirken olayı görüp 112 Acil çağrı Merkezini arayan vatandaş sahilde 30 kişi kadar göçmen olduğunu, bunların D-400 karayolunun diğer tarafına geçip dağıldıklarını söyledi. Göçmenlerin 4'ü gazetecilerin karşısına çıkarken biri kardeşinin ve arkadaşının boğulduğunu iddia etti.

Vicdansızlığın böylesi görülmedi... İnsan kaçakçıları göçmenleri silah zoruyla denize attı

SİLAH ZORUYLA DENİZE ATILMIŞLAR

Jandarmanın ve ambulansların bulunduğu yerde konuşan bir göçmen ise, 30 kişi olarak karayoluyla sahile getirilip tekneye alındıklarını açıldıktan sonra kendilerine silah çekilerek tekneden indirildiklerini ve 2 arkadaşlarının boğulduğunu diğerlerinin ise sahile çıkmayı başardıklarını anlattı.

KAYIPLAR ARANIYOR

Jandarma tarafından yakalanıp ambulansa alınan Suriyeli göçmenler tedbir amaçlı hastaneye götürülürken kalan göçmenlerinin aranması çalışmaları devam ediyor.

İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı

Jandarma, Manavgat, Göçmen, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnsan kaçakçıları, göçmenleri silah zoruyla denize attı - Son Dakika


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