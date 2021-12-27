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İnsan Vakfı'nın İdlib'de açtığı okulda iç savaş mağduru 900 öğrenci eğitim görecek - Son Dakika

İnsan Vakfı'nın İdlib'de açtığı okulda iç savaş mağduru 900 öğrenci eğitim görecek

27.12.2021 08:11
İnsan Vakfı'nın İdlib'de açtığı okulda iç savaş mağduru 900 öğrenci eğitim görecek

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İnsan Vakfı), Suriye'nin İdlib ilinde iç savaş nedeniyle eğitimsiz kalan 900 öğrencinin eğitim göreceği "Mülayim Tekin" okulunu açtı.

İnsan Eğitimi Kültür ve Yardımlaşma Vakfı (İnsan Vakfı), Suriye'nin İdlib ilinde iç savaş nedeniyle eğitimsiz kalan 900 öğrencinin eğitim göreceği "Mülayim Tekin" okulunu açtı.

İlk ve ortaokul düzeyinde eğitim verilecek okulun açılışına, bölgenin ileri gelenleri, çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende kurdele kesilip dualar edildi. Çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

İnsan Vakfı Başkanı Sinan Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılışı yapılan 13 sınıflık okulda 900 öğrencinin eğitim göreceğini söyledi.

Aktaş, "Çadırdan oluşan 200 öğrencilik okulu, 900 öğrencinin eğitim göreceği okula dönüştürdük." dedi.

Öğrencilerin okulda sabah ve öğle grubu olarak ikili eğitim göreceklerini ifade eden Aktaş, sonraki dönemde okulu genişletip öğrencilerin daha rahat eğitim göreceği bir alana çevireceklerini vurguladı.

Aktaş, okulda spor alanı, park ve diğer sosyal konut alanlarının yapılmasıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktararak, İnsan Vakfı bağışçılarına teşekkür etti.

Okulda eğitime başlayan 6. sınıf öğrencisi Muhammed Zeyin de okulun yapımına vesile olan herkese teşekkür etti.

Beşşar Esed rejim güçlerinin saldırıları sonrası Halep ilinden göç ettiklerini söyleyen Zeyin, "Okulumuz yoktu. Okula gitmek için uzun mesafeler kat ediyorduk. Okul yapıldıktan sonra şimdi okumaya daha çok zamanımız var." diye konuştu.

Okulun bir diğer öğrencisi Hatice Cesim de bir okula kavuştuğu için mutlu olduğunu söyledi.

Cesim, "Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum. Okulda ilk günüm. Çok mutluyum. Şimdi okulun bahçesinde oynayabiliyoruz." dedi.

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Mülayim Tekin, Suriye, İdlib, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İnsan Vakfı'nın İdlib'de açtığı okulda iç savaş mağduru 900 öğrenci eğitim görecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: İnsan Vakfı'nın İdlib'de açtığı okulda iç savaş mağduru 900 öğrenci eğitim görecek - Son Dakika
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