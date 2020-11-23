İnsanoğlunun Bennu Asteroitine Dokunup Toprak Alışını İzleyin! - Son Dakika

Son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim: Star Wars ya da Star Trek... Farkında mısınız, bilim kurgu filmlerindeki sahneleri yaşıyoruz?

Yoksa, 2020 COVID-19 yılındasınız diye bazı 'uzaysal' gerçekleri es mi geçiyorsunuz? Hemen silkeleyelim sizi: Hoooop, insanoğlu milyonlarca kilometre uzaklıktaki bir asteroite indi, numune topladı. Yetmedi, bir de bunun videosunu yayınladı.

Ay ve Mars yolculukları öncesi Ay'a 4G istasyonu kuruluyor. Pentagon, UFO görüntülerini yayınlayıp, "Biz UFO diyemiyoruz, siz ne derseniz deyin" diyor.

COVID-19 sonrası Dünya nasıl bir yer olacak bilmeyiz ama... 'Uzay'salda insanoğlu olarak 1960 Dünyası'na tur bindiriyoruz o kesin.

2023'te DÜNYA'YA DÖNECEK

Spacemag Türkiye'ciler bilir, NASA'nın uzay aracı OSIRIS-REx'in bir kolu Bennu asteroitine dokundu ve içine 60 gram kadar numune çekti.

Hedef, o 60 gramlık Bennu parçacıklarını 2023'te Dünya'ya getirmek...

İşte aynı NASA o görüntüleri yayınladı. İyi seyirler...