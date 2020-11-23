İnsanoğlunun Bennu Asteroitine Dokunup Toprak Alışını İzleyin! - Son Dakika

İnsanoğlunun Bennu Asteroitine Dokunup Toprak Alışını İzleyin!

23.11.2020 10:33
İnsanoğlunun Bennu Asteroitine Dokunup Toprak Alışını İzleyin!, System.String[]

Son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim: Star Wars ya da Star Trek... Farkında mısınız, bilim kurgu filmlerindeki sahneleri yaşıyoruz?

Son söyleyeceğimi ilk söyleyeyim: Star Wars ya da Star Trek... Farkında mısınız, bilim kurgu filmlerindeki sahneleri yaşıyoruz?

Yoksa, 2020 COVID-19 yılındasınız diye bazı 'uzaysal' gerçekleri es mi geçiyorsunuz? Hemen silkeleyelim sizi: Hoooop, insanoğlu milyonlarca kilometre uzaklıktaki bir asteroite indi, numune topladı. Yetmedi, bir de bunun videosunu yayınladı.

Ay ve Mars yolculukları öncesi Ay'a 4G istasyonu kuruluyor. Pentagon, UFO görüntülerini yayınlayıp, "Biz UFO diyemiyoruz, siz ne derseniz deyin" diyor.

COVID-19 sonrası Dünya nasıl bir yer olacak bilmeyiz ama... 'Uzay'salda insanoğlu olarak 1960 Dünyası'na tur bindiriyoruz o kesin.

2023'te DÜNYA'YA DÖNECEK

Spacemag Türkiye'ciler bilir, NASA'nın uzay aracı OSIRIS-REx'in bir kolu Bennu asteroitine dokundu ve içine 60 gram kadar numune çekti.

Hedef, o 60 gramlık Bennu parçacıklarını 2023'te Dünya'ya getirmek...

İşte aynı NASA o görüntüleri yayınladı. İyi seyirler...

İnsanoğlunun Bennu Asteroitine Dokunup Toprak Alışını İzleyin!

Star Wars, Uzay, NASA, Star, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Space Mag Türkiye

Son Dakika Teknoloji İnsanoğlunun Bennu Asteroitine Dokunup Toprak Alışını İzleyin! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

23-29 Kasım tarihleri arasında burcunuzu neler bekliyor? Ünlü Astrolog Aysun Koç yorumladı Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor Türkiye'de Çin aşısı ücretsiz uygulanacak, diğer üreticilerin aşıları ise eczanelerden para ile alınabilecek Kayınvalideden damada şok suçlama: Kızıma astım ilacı diye uyuşturucu verdi Son Dakika! Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı 6 yıllık evlilik tek celsede bitti! Esra Ruşan ve Fatih Kızılgök boşandı Evli kadın saplantılı sapığın tecavüzüne uğradı, o görüntüler kocasına gönderilince soluğu mahkemede aldı Çin'de 14 bin kişinin karantinaya alınmasına neden olan SARS virüsü Irak'ta da görüldü
Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık Juventus Sportif Direktörü Paratici'den Merih Demiral kararı: Planlarımızı onun üstüne yaptık         
10:35
İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz İmamoğlu'ndan tüyler ürperten iddia: İstanbul'da vefat sayısı 450'lere koşuyor, definlere yetişemiyoruz         
10:15
Fortuna Sittard Feyenoord'a kaybetti, ligin son sırasına demir attı Fortuna Sittard Feyenoord'a kaybetti, ligin son sırasına demir attı         
10:11
Uyuşturucu batağına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı Uyuşturucu batağına saplanan genç kadının itirafları torbacıları yakalattı         
09:40
4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı 4'ncü kattan düşen çocuğu yerdeki kar birikintisi kurtardı         
09:14
Aracını satmakta anlaştığı kişinin Aracını satmakta anlaştığı kişinin "Parayı EFT ile gönderiyorum" sözüne inanınca dolandırıldı         
08:49
FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisine tepki yağdı FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in Birleşmiş Milletler temsilcisine tepki yağdı         
08:28
Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası Putin, Ermenistan'ı üzecek gerçeği bir kez daha dile getirdi: Dağlık Karabağ, Azerbaycan'ın ayrılmaz bir parçası         
07:34
Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış Bakan yardımcısı için açıldığı iddia edilen restoranda kız isteme merasimi yapılmış         
23:40
Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı Çin'den şok görüntüler! SARS virüsü nedeniyle karantinaya alınmak istenen 14 bin kişi kaçmaya çalıştı         
22:13
Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı Kadirli Devlet Hastanesi'nde görev yapan 50 sağlık çalışanının korona testi pozitif çıktı         
20:35
Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin Oyuncu Sean Connery'nin ölüm haberini yeni duyan Rasim Ozan Kütahyalı kendine kızdı: Allah benim belamı versin         
20:23
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan günlük vaka sayısına ilişkin çarpıcı sözler         
18:53
Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz Dünya Sağlık Örgütü: 2021'in başında Avrupa'da üçüncü dalgayı bekliyoruz         
17:04
'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş 'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş         
14:57
Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı Kim Milyoner olmak İster yarışmacısının trajik öyküsü Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı         
14:56
Otogarda iğrenç tuzak! Otogarda iğrenç tuzak! "Polisiz" deyip otele götürdükleri genç kıza dehşeti yaşattılar         
13:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2020 10:46:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: İnsanoğlunun Bennu Asteroitine Dokunup Toprak Alışını İzleyin! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei