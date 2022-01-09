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İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı - Son Dakika

İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı

09.01.2022 20:13

İngiltere merkezli Engineered Arts'ın geliştirdiği insansı robot Ameca, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyadaki en büyük teknoloji fuarı olan 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) bu hafta ilk kez halkla iletişim kurdu.

İngiltere merkezli Engineered Arts'ın geliştirdiği insansı robot Ameca, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen dünyadaki en büyük teknoloji fuarı olan 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) bu hafta ilk kez halkla iletişim kurdu.

İngiltere merkezli Engineered Arts'ın geliştirdiği insansı robot Ameca, dünyadaki en büyük teknoloji fuarı olan 2022 Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) görücüye çıktı. ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde düzenlenen CES 2022'de ilk kez halkla iletişim kuran Ameca'ya ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi. Etkinlikte Ameca'nın şaşırtıcı şekilde ayrıntılı ve duygulu yüz ifadelerini görmek için büyük bir kalabalık toplandı.

Ameca, ziyaretçilerin sorularına yanıt verebilmesinin yanı sıra, konuşmayı yeniden oluşturduğu uygun yüz ifadeleriyle destekleyebiliyor. Dişleri de bulunan Ameca'nın vücudu metal ile plastikten oluşurken, yüzü ise kasıtlı bir biçimde cinsiyetsiz şekilde ve insani olmayan bir gri renkte bulunuyor. Ameca'nın kafasının içinde hareketlerini ve yüz ifadelerini kontrol eden 17 bağımsız motor yer alıyor.

AMECA, HENÜZ YÜRÜYEMİYOR

Mobil silikon yüzündeki gerçeğine çok yakın ifadeler yapabilen Ameca henüz yürüyemiyor. Yürümenin zorlu bir görev olduğunu belirten şirket, bunun geliştirme planları arasında yer aldığını belirtti.

Ameca, yüz ifadelerinin yer aldığı bir videonun sosyal medyada gündem olmasıyla 2021'in sonlarında ilk kez dikkatleri üzerine çekmişti. SpaceX'in kurucusu Elon Musk ise, Ameca'nın videosuna "iğrenç" diyerek tepki vermişti.

Engineered Arts Faaliyet Direktörü Morgan Roe yayınladığı videoda, "An itibarıyla insansı robotların ana kullanım alanları çevre, iletişim ve diğer insanlarla etkileşim kurmak" ifadelerini kullanarak, "Ameca, yapabildiklerimizin tepe noktası. Onu tamamen bir insan gibi yapmadık, onu geleceğin robotlarını tasavvur ettiğimiz gibi tasarladık" dedi.

AMECA'DAN ÖNCE SOPHİA ÜRETİLMİŞTİ

Ameca'nın yanı sıra Hong Kong merkezli mühendislik ve robotik şirketi Hanson Robotics, 2016 yılında benzer bir insani robot olan Sophia'yı tasarlayıp üretmişti. Sophia, 2017'de Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından dünyanın ilk Birleşmiş Milletler İnovasyon Şampiyonu seçilmesiyle bu unvanı alan insan olmayan ilk varlık olmuştu.

(İHA)

İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı
İnsansı robot Ameca, CES 2022'de görücüye çıktı

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Kaynak: İHA

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