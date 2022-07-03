Instagram grup sohbeti nasıl kurulur? – Grup Kurma

2 milyardan fazla kullanıcısıyla en popüler sosyal medya platformları arasında bulunan Instagram'da kullanıcı deneyimini artıran birçok özellik mevcut. Bunlardan birisi de aynı anda birden fazla kişiyle sohbet edilmesine imkan sağlayan grup sohbeti. İşte Instagram grup kurma nasıl yapılır? sorusunun cevabı!

Instagram grup sohbeti nasıl yapılır? Grup kurma işlemi

Facebook, Telegram ve WhatsApp gibi birçok uygulamada aynı anda birden fazla kişiyle sohbet etmeye yarayan grup sohbeti imkanı mevcut. Aynı şekilde Instagram'da da grup oluşturabilir ve arkadaşlarınızla tek elden sohbet etmeye başlayabilirsiniz.

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Tabii özellikle ilgili bazı kritik detaylar söz konusu. Zira grup sohbetleri için 32 kişi sınırlaması var. Ancak son dönemde WhatsApp gibi platformlarda gruplara eklenebilecek maksimum kişi sayısı artırıldı. Bu nedenle yakında Instagram'dan da benzer bir hamle gelebilir.

Adım 1: Instagram uygulamasını açın.

Adım 2: Sağ üstteki DM sekmesine gidin ve aynı şekilde sağ üst kısımda yer alan "+" simgesine tıklayın.

Adım 3: Burada karşınıza sohbete eklenebilecek kullanıcıların olduğu bir liste çıkacaktır. Listeden 2 veya daha fazla kişiyi seçin ya da üst kısımda bu kişilerin kullanıcı adlarını aratın ve sonra Sohbet'e dokunun.

Adım 4: Grubu oluşturduktan sonra dilerseniz isim de verebilirsiniz. Bunun için grup konuşmasına ve sonra üst kısımdaki "Bu gruba ad ver" seçeneğine tıklamanız yeterli.

Adım 5: Grubu oluşturduktan sonra sohbete yeni bir kullanıcı eklemek isterseniz Üyeler'in altındaki Kişi ekle seçeneğine tıklayarak istediğiniz bir kişiyi grup konuşmanıza dahil edebilirsiniz. Son olarak sohbete birini ekledikten sonra o kullanıcının kaybolan fotoğraflar ve videolar hariç önceki mesajları görebileceğini de unutmayın.

Diğer platformlarda da olduğu gibi bir grup konuşması başlattığınızda yönetici ünvanını alırsınız. Bu sayede sohbetinize yeni kullanıcı ekleme, var olan kullanıcıyı çıkarma ve istediğiniz bir kişiyi yönetici yapma gibi ayrıcalıklara sahip olursunuz.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Instagram grup sohbeti özelliğini kullanıyor musunuz? Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.