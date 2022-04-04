"Institut Français Türkiye 2022 Çeviri Ödülleri"ne başvurular başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Institut Français Türkiye 2022 Çeviri Ödülleri"ne başvurular başladı

04.04.2022 17:23
"Institut Français Türkiye 2022 Çeviri Ödülleri"ne başvurular başladı

Institut Français Türkiye tarafından ilki 2021'de verilen Fransızca Çeviri Ödülleri için başvurular alınmaya başladı.

Institut Français Türkiye tarafından ilki 2021'de verilen Fransızca Çeviri Ödülleri için başvurular alınmaya başladı.

Ödüller için beşeri ve sosyal bilimler ile deneme dalında 1 Ocak 2020-30 Mart 2022 arasında yayımlanmış çeviri eserlerle başvuru yapılabilecek. Çeviri ödülleri, genel ve teşvik adı altında iki ayrı kategoride verilecek.

Genel kategoride seçilen eserin sahibi 30 bin lirayla ödüllendirilirken, jürinin önerisiyle Genç Çevirmen Teşvik Ödülü'ne layık görülen eser 15 bin liranın sahibi olacak.

Başkanlığını INALCO Türkçe Kürsüsü Başkanı ve Actes Sud Yayınevi Koleksiyon Müdürü Timour Muhidine'in yapacağı jüride, Yıldız Teknik Üniversitesinden Doç. Dr. Lale Özcan, Hacettepe Üniversitesi Çeviri Bölümü Başkanı Doç. Dr. Zeynep Oral, Galatasaray Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve çevirmen Dr. Şilan Karadağ ve editör, çevirmen Ayça Sezen yer alacak.

Başvurular, 29 Nisan'da sona erecek.

YORUMLAR
500
Yenilikçi tasarım ürünleriyle büyük beğeni topladılar Yenilikçi tasarım ürünleriyle büyük beğeni topladılar

Fransızca, Türkiye, 30 Mart, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Institut Français Türkiye 2022 Çeviri Ödülleri'ne başvurular başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:17 A Milli Basketbol Takımı'nda Orhun Ene dönemi son buldu
17:15 Batman'da boşanma aşamasındaki eşiyle tartıştı, 11 yerinden bıçakladı!
17:08 Kızılay'dan anlamlı çağrı! Üretim sıkıntısı çeken üreticiler için zekat toplayacak
16:54 Dünya bu adamı konuşuyor! Karısının yanında ilişkiye girdiği başka kadını hamile bıraktı
16:38 Ukrayna güçlerinden Rus ordusuna ağır darbe! 40 milyon dolar değerindeki Su-35 savaş uçağı paramparça oldu
16:25 Ahmet Çakar'dan gündem olacak 'kaset' sözleri: Gerçek depremi izleyin, köpekler federasyonu yedi
16:16 Zelenski katliama tanıklık eden Buça'ya ziyarette bulundu: Rusya ile müzakere çok zor
16:12 Altındağ Belediyesi'nin eski başkanı Tiryaki ile yeni başkan Asım Balcı arasında yaşanan borç tartışması büyüyor!
15:56 7 yıl önce Ebru Gündeş'in söylediği şarkıyı okuyan Sıla, dinleyiciden geçer not almadı!
15:51 Savaşın 40. gününde Ukrayna'nın en kritik bölgesinden gündem olan görüntü! Rus ordusuna ait onlarca askeri araç imha edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 17:36:00. #1.13#
SON DAKİKA: "Institut Français Türkiye 2022 Çeviri Ödülleri"ne başvurular başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement