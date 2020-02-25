İntegral Yatırım borsa eğitimlerine devam ediyor - Son Dakika
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İntegral Yatırım borsa eğitimlerine devam ediyor

6 saat önce

İntegral Yatırım'ın, Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ve hisse senedi yatırım stratejilerine yönelik eğitimlere devam ediyor.

İntegral Yatırım borsa eğitimlerine devam ediyor, System.String[]

İntegral Yatırım'ın, Borsa İstanbul'da gerçekleştirdiği Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) ve hisse senedi yatırım stratejilerine yönelik eğitimlere devam ediyor.

İntegral Yatırım'dan yapılan açıklamada, İntegral Yatırım'ın ülkede finansal okur yazarlık düzeyini artırmak amacıyla Borsa İstanbul'da düzenlediği "VİOP ve Hisse Yatırım Stratejileri" eğitiminin tamamlandığı, yıl içinde gerek Borsa İstanbul'da gerekse farklı şehirlerde yeni eğitimler düzenlemeye devam edileceği kaydedildi.

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, bireylerin ve kurumların finansal piyasaları daha yakından tanıması ve tasarruf yapmalarına yardımcı olmak için Borsa İstanbul'da düzenlenen "VİOP ve Hisse Yatırım Stratejileri" eğitiminde bir sunum yaptı.

"VİOP ve Hisse Yatırım Stratejileri" başlıklı eğitimde, Turşucu'nun yanı sıra, İntegral Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Seda Özer, İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ ve İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Gürbüz de sunum yaparken, etkinliğin moderatörlüğünü Barış Esen yaptı.

Açıklamada, İntegral Yatırım'ın 2020'de farklı şehirlerde de finansal piyasalar hakkında eğitimler vereceği ve yıl içinde Borsa İstanbul'da iki eğitim daha düzenleneceği bildirildi.

Borsa İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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