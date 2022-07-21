Intel'den kripto para madencilerini üzecek adım

Ekran kartı üreticileri, kripto para madencilerinin pazarı domine etmemesi için yeni yöntemler geliştiriyor. YouTuber DJ Mines, Intel Arc A380 ile kripto para madenciliğinde kullanılan yazılımları test etti. Intel'in ürettiği ekran kartının madencilik yazılımlarını desteklemediğini belirten YouTuber, konu hakkında video yayınladı.

Intel Arc A380, madencilik yazılımlarını desteklemiyor

Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Intel Arc A380, performans testlerinde beklentileri karşılayamadı. Arc A380 modeli, 4K çözünürlükte ve maksimum grafik ayarlarında yapılan League of Legends oyununu 135 FPS ile tamamladı.

YouTuber DJ Mines, Intel Arc A380 modelini NicheHashMining, Trex miner, Lolminer ve Teamreeminer gibi popüler Ethereum madencilik yazılımı ile test etti. YouTuber, denediği hiçbir yazılımı Intel Arc A380 ekran kartıyla çalıştıramadı.

Nvidia RTX 4090 çıkış tarihi sızdırıldı

Bazı madenciler, 2022 yılında değeri yaklaşık yüzde 70 oranında düşen Ethereum nedeniyle ekran kartlarını sattı. Ekran kartı üreticilerinin madencilik faaliyetlerini engellemek için yeni yöntemler geliştirmesi nedeniyle de kripto para madenciliğine olan rağbet azaldı.

Nvidia tarafından özel olarak geliştirilen ekran kartı sürücüsü, cihazların madencilik yaparkan Hashrate değerini düşürüyor. Ancak bu sorun modifiye edilmiş yazılımlar ile aşılabiliyor. Nvidia ve AMD'nin de benzer şekilde bazı ekran kartlarında madenciliği engellemek için yeni yöntemler geliştireceği tahmin ediliyor.

Madencilik faaliyetlerinin azalması ve tedarik sorununun büyük oranda çözülmesi sebebiyle ekran kartı fiyatları düşüşe geçti. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde yeni ekran kartı modellerinin makul fiyatlar ile piyasaya sürüleceği düşünülüyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.