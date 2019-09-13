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Intel ESL Türkiye Şampiyonası

1 saat önce

88. İzmir Enternasyonal Fuarında (İEF), e-spor severlerin heyecanla takip ettiği Intel ESL Türkiye Şampiyonası Dota 2 finalinde birinciliğe Regnant Esports ulaştı.

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88. İzmir Enternasyonal Fuarında (İEF), e-spor severlerin heyecanla takip ettiği Intel ESL Türkiye Şampiyonası Dota 2 finalinde birinciliğe Regnant Esports ulaştı.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ'den (İZFAŞ) yapılan yazılı açıklamada, Dota 2 finalinde Kamikaze'yi 3-0 mağlup eden Regnant Esports şampiyon oldu.

Tüm dünyada merakla takip edilen e-spor oyunlarının yer aldığı Intel ESL Türkiye Şampiyonası CS: GO kategorisinde final 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye, İzmir, Intel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:54 Kaynak: AA
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