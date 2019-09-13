88. İzmir Enternasyonal Fuarında (İEF), e-spor severlerin heyecanla takip ettiği Intel ESL Türkiye Şampiyonası Dota 2 finalinde birinciliğe Regnant Esports ulaştı.

İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ'den (İZFAŞ) yapılan yazılı açıklamada, Dota 2 finalinde Kamikaze'yi 3-0 mağlup eden Regnant Esports şampiyon oldu.

Tüm dünyada merakla takip edilen e-spor oyunlarının yer aldığı Intel ESL Türkiye Şampiyonası CS: GO kategorisinde final 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.