Intel ESL Türkiye Şampiyonası
1 saat önce
88. İzmir Enternasyonal Fuarında (İEF), e-spor severlerin heyecanla takip ettiği Intel ESL Türkiye Şampiyonası Dota 2 finalinde birinciliğe Regnant Esports ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 03:54 Kaynak: AA
88. İzmir Enternasyonal Fuarında (İEF), e-spor severlerin heyecanla takip ettiği Intel ESL Türkiye Şampiyonası Dota 2 finalinde birinciliğe Regnant Esports ulaştı.
İzmir Fuarcılık Hizmetleri Kültür ve Sanat İşleri AŞ'den (İZFAŞ) yapılan yazılı açıklamada, Dota 2 finalinde Kamikaze'yi 3-0 mağlup eden Regnant Esports şampiyon oldu.
Tüm dünyada merakla takip edilen e-spor oyunlarının yer aldığı Intel ESL Türkiye Şampiyonası CS: GO kategorisinde final 15 Eylül Pazar günü gerçekleştirilecek.
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