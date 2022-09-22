Yerli dış iskelet sistemi tamamlandı! - Son Dakika
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Yerli dış iskelet sistemi tamamlandı!

22.09.2022 15:32
Yerli dış iskelet sistemi tamamlandı!

Interact'ın geliştirdiği pasif dış iskelet sistemi tamamlandı. Askerler sahada deneme ve test sürecine başladı.

Alien, Avatar, Edge of Tomorrow ve Iron Man gibi birçok filmde insanların bazen gezegenin güçlü yer çekimine karşı koymak bazen de askeri amaçlarla giydiği dış iskelet biçimlerini gördük. Pek çok ülke bu teknoloji üzerinde uzun yıllardır çalışıyor. Türkiye ise yerli olarak geliştirdiği pasif dış iskelet projesinde test aşamasına geldi.

Interact'ın geliştirdiği pasif dış iskelet sisteminin kullanımına başlandı!

Filmlerde görüp hayran kaldığımız bu dış iskelet ve benzeri sistemler hem ordular tarafından askerlerin performansını artırma ve de zorlu koşullara direnç sağlaması amacıyla kullanılıyor hem de kas gücü gerektiren işlerde insanların mevcudun üstünde performans vermesini sağlıyor.

Yerli dış iskelet sistemi tamamlandı!

Yerli olarak Interact tarafından geliştirilen sistem de aslında buna benziyor. Askerleri kullanım alanları hedeflenerek yapılan bu dış iskelet, askerlerin taşıdığı 40 kg'ye varan yükü yüzde 80 oranında daha az hissetmesine yani 8 kg gibi taşımasına yardımcı oluyor. Tabii arazi şartlarında kullanıldığında tırmanış benzeri durumlarda da büyük etkisi olacaktır.

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Yerli dış iskelet özellikleri:

Kolay ve hızlı giyilir.

Balistik yelek, dizlik ve kask ile uyumludur.

Dinamik kuvvetleri sönümler.

Eklemleri korur.

Yükü etkin bir şekilde yere aktarır.

Hissedilen yükü yüzde 80'e kadar hafifletir.

Arazi koşullarına uygundur.

Dayanıklılığı artırır.

Yüksek eklem açıklığına sahiptir.

Kullanıcıya uyum sağlar.

Çevik hareketleri destekler.

Taktik manevralarla uyumludur.

Eğimli arazilerde destek sağlar.

Tırmanışı destekler.

Dayanıklı ve hafif yapılıdır.

Sessiz çalışır.

MIL-STD-810G standardı ile uyumludur.

Sahada test edilmiştir.

Biyomekanik testlerden geçmiştir.

Askerimizin 40 kg'a kadar yükünü manevra yeteneğine en az etkiyle %80 hafif hissettiren Pasif Dış İskelet Projemizi tamamladık.

Interact'ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz. pic.twitter.com/BIXUmYruuh

— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 14, 2022

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir tarafından yapılan paylaşımda şunlar söylendi:

"Askerimizin 40 kg'a kadar yükünü manevra yeteneğine en az etkiyle %80 hafif hissettiren Pasif Dış İskelet Projemizi tamamladık. Interact'ın geliştirdiği sistemin ilk prototiplerini güvenlik güçlerimizin kullanımına verdik. Saha geri bildirimleri akabinde teslimatlara başlıyoruz."

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!

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Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Yerli dış iskelet sistemi tamamlandı! - Son Dakika

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