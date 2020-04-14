Intercity, Vefa Sosyal Destek Grubu'na 150 araç tahsis etti - Son Dakika

Araç kiralama şirketi Intercity, tüm dünyada ve Türkiye'de etkisi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'nin dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine yardım götürme hedefiyle oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'na 150 araç tahsis etti.



Şirket tarafından yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Kovid-19 salgınına karşı ülke olarak hep beraber mücadele etmenin çok önemli olduğunu dile getirdi.



Ak, "Intercity olarak sürecin en başından bu yana elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Şimdi de Vefa Destek Grubu gibi ülke genelinde koronavirüsten etkilenen vatandaşlarımıza hizmet götüren bir oluşuma 150 araçlık destek verdiğimiz için çok mutluyuz. Ülkemizin bu zorlu süreci en kısa zamanda atlatacağına inancımız tam. Bu vesileyle salgın nedeniyle hayatını kaybeden insanlarımıza rahmet, tedavi sürecindekilerin ise en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyorum." değerlendirmeye bulundu.