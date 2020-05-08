Interli futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı - Son Dakika
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Interli futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

6 saat önce

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Interli futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı, System.String[]

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcularda pozitif vakaya rastlanmadığı ve bireysel antrenmanların başlayacağı belirtildi.

Futbolcuların ve kulüp çalışanlarının sağlığının korunması için azami dikkat gösterildiği kaydedildi.

İtalya'da takımlar antrenmanlara dönmeden önce oyuncularını Kovid-19 testinden geçirmeye başlamış, Torino, Fiorentina ve Sampdoria'da pozitif vakalar tespit edilmişti.

Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 05:36 Kaynak: AA

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