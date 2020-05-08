Interli futbolcuların Kovid-19 testleri negatif çıktı

İtalya'da takımlar antrenmanlara dönmeden önce oyuncularını Kovid-19 testinden geçirmeye başlamış, Torino , Fiorentina ve Sampdoria 'da pozitif vakalar tespit edilmişti.

Futbolcuların ve kulüp çalışanlarının sağlığının korunması için azami dikkat gösterildiği kaydedildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, futbolcularda pozitif vakaya rastlanmadığı ve bireysel antrenmanların başlayacağı belirtildi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Inter, futbolculara yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.

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