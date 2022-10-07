İnternet Kabloları Çalınan Köyde Vatandaşlar Bir Yıldır Mağdur. Çocuklar İnternetini Geri İstiyor

DİLAN KUTLU

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Bağcılar köyünde internet kabloları çalındı. Bir yıldır internetsiz kalan köylüler, duruma tepki gösterdi. İnternet olmadığı için ödevlerini yapamadıklarını söyleyen çocuklar, köy meydanında toplanarak internetlerini geri istedi. Bağcılar köylüleri, internet bağlantısı olmadığı halde her ay fatura ödemek zorunda bırakılıyor.

Lapseki'nin Bağcılar köyünde internet bağlantısı, kablolar çalındığı için kesildi. Yklaşık bir yıldır internet bağlantısı olmayan köylüler, köy meydanında toplanarak yetkililere çağrıda bulundu.

"BİR YILDIR İNTERNETİMİZ YOK"

Köylüler adına konuşan Fatma Çeneli, "Bir yıldır internetimiz yok. Kablolarımız çalındı. İlgili mercilere şikayette bulunduk, ilgilenen olmadı. İlkokul, ortaokul; bütün öğrenciler mağdur" diye konuştu.

"İNTERNETİMİZİ GERİ İSTİYORUZ"

Derslerinden geri kaldıklarını ifade eden öğrenciler ise "Ödevlerimiz oluyor, yapamıyoruz. İnternetimizi geri istiyoruz" dedi.

HER AY İNTERNET FATURASI ÖDÜYORLAR

Bağcılar köyü sakinleri bir yıldır internet bağlantısı olmadığı halde her ay fatura ödemek zorunda bırakılıyor.