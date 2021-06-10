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İnternetten araç kiralamak isterken 2 bin 750 lira dolandırıldı - Son Dakika

İnternetten araç kiralamak isterken 2 bin 750 lira dolandırıldı

10.06.2021 15:00
İnternetten araç kiralamak isterken 2 bin 750 lira dolandırıldı, System.String[]

Samsun'da bir kişi internetten araç kiralamak isterken 2 bin 750 lira dolandırıldı.

Samsun'da bir kişi internetten araç kiralamak isterken 2 bin 750 lira dolandırıldı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.Ç.(46) internetten ulaştığı bir oto kiralama firmasından 1 ay süreyle araç kiralamak için anlaşarak verilen hesap numarasına 2 bin 750 lira para yatırıp aracı teslim almak için Samsun- Çarşamba Havalimanı'na gitti. Verilen tarih ve saatte aracın getirilmemesi üzerine O.Ç. irtibat kurduğu telefon numarasını aradığında telefonun kapalı olduğunu fark edince dolandırıldığını anlayıp jandarmaya şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Çarşamba Havalimanı, Çınarlık, Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İnternetten araç kiralamak isterken 2 bin 750 lira dolandırıldı - Son Dakika


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