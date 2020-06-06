İnternetten en çok ne satın aldık? Çalışana ofis sandalyesi, canı sıkılana oyun konsolu - Son Dakika

İnternetten en çok ne satın aldık? Çalışana ofis sandalyesi, canı sıkılana oyun konsolu

EPİLATÖR SATIŞLARI YÜZDE 724 ARTTITrendyolMart ayı itibariyle bir önceki aya göre Trendyol'dan ilk defa alışveriş yapan tüketici sayısı 2 katın üzerine çıktı.

İnternetten en çok ne satın aldık? Çalışana ofis sandalyesi, canı sıkılana oyun konsolu, System.String[]

EPİLATÖR SATIŞLARI YÜZDE 724 ARTTI


Trendyol


Mart ayı itibariyle bir önceki aya göre Trendyol'dan ilk defa alışveriş yapan tüketici sayısı 2 katın üzerine çıktı.

15 Mart itibariyle en çok satılan ürünler; pratik mutfak gereçleri, pijama takımı, terlik, cilt serumu, saç boyası, ağda, yüz temizleme cihazları, maske ve peeling ürünleri, tıraş makineleri ve tartı oldu.

Pratik mutfak gereçlerine ilgi yüzde 189 arttı.

Kuaför, berber ve güzellik merkezlerinin kapanmasıyla cilt serumu yüzde 171, saç boyası yüzde 152, ağda yüzde 147, maske ve peeling ürünleri yüzde 107, yüz temizleme cihazları yüzde 104, tıraş makineleri yüzde 94 daha fazla satıldı.

Epilatör yüzde 724, bitki tohumu yüzde 249, fırın ve kek kalıpları yüzde 216, bitkisel bakım yağı yüzde 214, cımbız yüzde 172, rondo yüzde 165, saksı yüzde 163, tencere-tava setleri yüzde 153, manikür-pedikür seti yüzde 147, sınav hazırlık kitaplarına ilgiyse yüzde 129 arttı.


EV TEKSTİLİ, TAMİR VE TADİLAT GEREÇLERİNE İLGİ KATLANDI


GittiGidiyor


İlk vakaların ardından özellikle sağlık ve medikal gibi kategorilerde artış gözlemledik.

Çevrimiçi eğitimin başlaması ve çoğu işletmenin evden çalışma sistemine geçmesiyle bilgisayar ve tablet aksesuarı satışlarında artış oldu.

Evde olsa da hareketsiz kalmak istemeyenler spor kategorimizdeki satışların nedeniydi.

Yaşam alanlarını değiştirmek isteyenler ev tekstili, tamir ve tadilat gereçleri, yapı malzemeleri gibi kategorilerde listelenen ürünlerin satışını arttırdı.

Oyun konsolu, çocuk kitapları, hobi malzemeleri ve ev sinema sistemi gibi ürünlere olan talep de yükseldi.

Maske, eldiven, bebek bezi, kedi-köpek maması, ilkyardım seti, cep telefonu, tıraş makinesi, dizüstü bilgisayar, yazıcı, tıraş bıçağı ve elektrik süpürgesi en çok satın alınan ürünler...


ÇALIŞMA KONFORU ÜRÜNLERİ TERCİH EDİLDİ


Sedat Anak, Avansas Genel Müdürü


İlk defa eve sipariş veren tüketicilerde ciddi bir artış gözlemledik.

Mart ayının ortasından itibaren temizlik, sağlık, gıda, teknoloji kategorilerinde yoğunluk yaşandı. En çok satılan ürünler: Çay, kahve, dezenfektan, kağıt havlu, ıslak mendil ve çamaşır suyu...

Bireysel tüketici sayımızda bir önceki döneme göre yüzde 50 oranında bir büyüme, yeni müşteri sayısındaysa yüzde 400 oranında artış gerçekleşti.

Çalışma konforu ve ergonomiye yönelik alışverişlerde de artış oldu. Özellikle ofis sandalyesi, masa, dizüstü bilgisayar yükseltici gibi ürünler satın alındı.


DERS VE TEST KİTAPLARI YOK SATTI


Mutlu Erturan, Hepsiburada Ticari Grup Başkanı


Mart ayında, kullanıcılar ilk önce temizlik ürünlerine yönelim gösterdi. Ardından evde yemek yeme, keyifli vakit geçirme, kişisel gelişim, iyi yaşam ve kişisel bakım konuları önemini hissettirmeye başladı. Temel gıda, temizlik ürünleri, sağlık ve güzellik, spor malzemeleri, kitap, hırdavat, anne-bebek ve çocuk kategorilerinde geçen seneye kıyasla iki kata varan talep oluştuğunu fark ettik.

Evde rahatlık sağlayan giyim, hijyen ürünleri ve bağışıklık güçlendirici gıdalar da talep anlamında yükselişte... Kanaviçe, ahşap oyma seti, etamin gibi hobi malzemelerinde; kutu oyunlarında, spor ekipmanlarında artış olduğunu gözlemledik.

Ekmek yapma makinesi, çelik tencere, tost makinesi, blender, mikser gibi ürünlere de ilgi var.

Ders ve test kitapları başta olmak üzere kitap kategorisinde de ciddi bir talep oldu.

Trendyol, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.06.2020 07:58 

Son Dakika Magazin İnternetten en çok ne satın aldık? Çalışana ofis sandalyesi, canı sıkılana oyun konsolu - Son Dakika Magazin
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