İntihar Teşebbüsü Eşinin Görüşü ile Son Buldu

03.01.2026 14:48
Eskişehir'de, inşaatın 8. katından atlayan A.M., eşiyle görüştürüldükten sonra intihar etmeyi bıraktı.

Eskişehir'de inşaatın 8'inci katından atlamaya çalışan adam, polis ekipleri tarafından eşiyle görüştürülünce intihar etmekten vazgeçti. Çevredekiler tüm yaşananları film gibi seyrederken, şahıs yukarıdayken bir vatandaş, "Atma kendini, in aşağıya, bak gelmeyeyim yanına" diye bağırdı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Hicri Sezen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; ailevi sıkıntılar yaşayan A.M. (41) isimli yabancı uyruklu şahıs, cadde üzerinde yapımı devam eden inşaatın 8'inci katına çıkarak intihar teşebbüsünde bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerince caddedeki trafik geçici süreyle durduruldu. Şahsın atlama ihtimaline karşı bir ambulans hazır beklerken, itfaiye tarafından aşağıya hava yastığı açıldı.

Polisin saatlerce ikna etmeye uğraştığı A.M., ekiplere zor anlar yaşattı. Çabalar sonuç vermeyince, Özel Harekat Timleri olay yerine intikal etti. Ailesi ile irtibat kurulan adamın eşi polis ekiplerince inşaatın önüne getirildi. Ekipler, şahsın aşağıya inerse eşiyle görüşebileceğini söylediler. Ayakta olan A.M. bu defa bulunduğu yerde oturarak ayaklarını aşağıya sarkıttı. O anlara tanıklık eden bir vatandaş, "Atma kendini, in aşağıya, bak gelmeyeyim yanına" diye bağırdı.

Eşiyle görüştürülünce intihar etmekten vazgeçti

Polis ekipleri, kadını inşaatın 8'inci katına götürerek A.M. ile görüştürdü. Eşi ile konuştuktan sonra ikna olan şahıs, ambulansa bindirilirken ağladı. Soğuk havada uzun süre beklemesi sebebiyle hipotermi geçirdiğinden şüphe edilen A.M.'nin Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

Çevredekiler tüm yaşananları film gibi seyretti

Olay sırasında mahalle sakinleri büyük bir panik yaşadı. Çevredeki bazı vatandaşlar tüm yaşananları film gibi seyrederken, birçok kişinin görüntü alabilmek için cep telefonu kameraları ile kayda girdikleri görüldü. Olayı arkadaşlarıyla birlikte merakla takip eden bir öğrenci, "40 dakikadır atlayacak diye bekliyoruz, atlamıyor" dedi.

"Sabahtan beri şarkılar söylüyor, bağırıp çağırıyor"

Görgü şahidi Şenol Ateş, "Sabahtan beri şarkılar söylüyor, bağırıp çağırıyor. İnşallah bir şey olmadan kurtulur. Bazen dedikleri hiç anlaşılmıyor. Allah kimsenin başına böyle bir şey vermesin" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kadının şahısla ilgili uzaklaştırma kararı aldığı ve şahsın 1 gün önce ailesini arayarak intihar edeceğini söylediği bilgisi edinildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

