IOC Başkanı'ndan Rusya Sineli - Son Dakika
Spor

IOC Başkanı'ndan Rusya Sineli

04.02.2026 15:40
IOC Başkanı Coventry, Los Angeles 2028'de Rusya'nın dönebilir sinyalini verdi ve tarafsızlık vurgusu yaptı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Kirsty Coventry, sporun tarafsız bir zeminde tutulması gerektiğini söyleyerek Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'na Rusya'nın dönebileceği sinyalini verdi.

Coventry, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun Rusya'nın uluslararası futbola geri dönmesini istediğini söylemesinden bir gün sonra İtalya'nın Milano kentindeki 145. IOC Kongresi'nin açılış konuşmasında benzer mesajlar paylaştı.

IOC başkanlığı için yürüttüğü kampanya boyunca ve sonrasındaki birçok görüşmede, 'özümüze odaklanalım' mesajı aldığını belirten Coventry, "Biz bir spor organizasyonuyuz. Siyaseti anlıyoruz ve bir boşlukta faaliyet göstermediğimizi biliyoruz. Bu da sporu tarafsız bir zeminde tutmak anlamına geliyor. Her sporcunun, hükümetlerinin siyaseti veya bölünmeleri tarafından engellenmeden özgürce yarışabileceği bir yer. Giderek bölünen bir dünyada bu ilke her zamankinden daha fazla önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcılar arasında yer alan IOC'nin Rus üyesi Shamil Tarpischev'in Rusya ile IOC arasındaki ilişkilerin son dönemde düzeldiğini söylediği Alman basınına yansıdı.

Tarpischev, Milano'da Alman medyasına verdiği demeçte, "Spor ilham ve gelecektir. Şu ana kadar her şey sorunsuz ve onurlu bir şekilde ilerliyor. Ancak hala yapmamız gereken çok fazla tartışma var. Paris 2024 Olimpiyat Oyunları ile kıyaslandığında şu an her şey çok daha kolay. Daha fazla anlayış var ve IOC üyeleriyle iletişim eskisi kadar gergin değil." dedi.

FIFA Başkanı Infantino'nun yorumlarını da memnuniyetle karşıladığını belirten Tarpischev, "Dün konserde yan yana oturduk. Katılım konusundaki tüm çabalarımıza karşı çok olumlu. Sürekli iletişim halindeyiz." görüşünü paylaştı.

Cuma günü başlayacak Milano-Cortina Kış Oyunları'nda tarafsız bayrak altında yarışan Rusya'dan 13, Belarus'tan ise 7 sporcu yer alacak.

İngiliz haber kanalı Sky News'e konuşan Infantino, Rusya'nın uluslararası müsabakalardan men edilmesinin hiçbir şey kazandırmadığını, sadece daha fazla hayal kırıklığı ve nefret oluşturduğunu söylemişti.

Kaynak: AA

