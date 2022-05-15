iOS 16 alamayacak iPhone modelleri! - Son Dakika
Üye Girişi

iOS 16 alamayacak iPhone modelleri!

15.05.2022 18:26
iOS 16 alamayacak iPhone modelleri!

Apple'ın çok yakında kullanıma sunmaya hazırlandığı iOS 16 güncellemesi hangi iPhone modellerine gelmeyecek?

Apple, haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2022'de iOS 16'yı tanıtacak. Önceki sürümlere kıyasla çok sayıda yenilikle gelmesi beklenen güncelleme, diğer taraftan bazı modellerin de sonunu getirecek. Son ortaya çıkan bilgilere göre geçen yıl kullanıma sunulan iOS 15'i alan üç iPhone modeli, iOS 16 güncellemesi alamayacak.

Google üzgün: Android, iOS karşısında düşüşe geçti

iOS 16 alamayacak iPhone modelleri

Apple, ürünlerine en az 5 yıl güncelleme desteği veriyor. Bu sayede eski akıllı telefonların güncel kalmasını sağlayarak bir elektronik çöplüğü oluşmasını engelliyor. Tabii bu durum daha fazla mümkün olmadığı için bir süre sonra miladı dolmuş cihazlar için verilen destek sonlandırılıyor.

Yakında tanıtılması beklenen iOS 16 için de aynı durum geçerli. Zira bazı modeller, donanım açısından yeni sürümleri çalıştırma yeterliliği olmadığı gerekçesiyle güncelleme desteklerini kaybedecek. iDropNews'ın haberine göre bunlar; iPhone 6s, 6s Plus ve SE (1. nesil) olacak.

iPhone 6s serisinin 2015, 1. nesil SE'nin ise 2016 yılında piyasaya sürüldüğünü ele alırsak, yaklaşık 7 yıl boyunca aralıksız yazılım desteği aldıklarını söyleyebiliriz. Apple'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak iddia edildiği gibi söz konusu cihazların güncelleme desteğini kaybetmesi muhtemel.

Bunun yanı sıra iOS 16 alacak telefonların da şu şekilde olması bekleniyor;

iPhone SE (2022)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone X

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPod touch (7. nesil)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.

YORUMLAR
500
Geçmişten günümüze iPhone fiyatları! Geçmişten günümüze iPhone fiyatları! Apple, WWDC22 katılımcılarını belirlemeye başladı Apple, WWDC22 katılımcılarını belirlemeye başladı

iPhone 13, Haziran, Apple, iOS, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Shiftdelete

Son Dakika Güncel iOS 16 alamayacak iPhone modelleri! - Son Dakika


Son Dakika
18:18 Gaziantep Üniversitesi'nde "soyunma odası" yazısı "giyinme odası" olarak değiştirildi! Sosyal medyada tepkiler arka arkaya geldi
18:16 Etiler'de şaşkınlık yaratan gizem! Yol çökmesiyle ortaya çıkan yeraltı tünelinin çıkışı aranıyor
18:13 Beşiktaş, İzmir'de sürprize izin vermeyerek ligde 5. sıraya yükseldi
18:12 Şampiyon İstanbul'dan zaferle ayrılıyor! Trabzonspor, Altay'ı 2-1 mağlup etti
17:41 Ücretsiz dağıtılan uçurtma, izdiham yarattı! Çocuklar ezildi
17:40 Küme düşen Bursaspor'un eski yıldızı Sercan Yıldırım sosyal medyan tepki gösterdi: Bu hale getirenler utanın!
17:21 Estetikle bambaşka birine dönüşen Mika Raun yeni imajı beğenilmeyince hüngür hüngür ağladı
17:18 Doğa yürüyüşünde yollarını kaybeden 100 üniversite öğrencisini jandarma kurtardı
16:58 NATO Genel Sekreteri'nden Türkiye değerlendirmesi: İsveç ve Finlandiya konusunda ortak bir zemin bulabiliriz
16:55 Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 18:41:27. #1.12#
SON DAKİKA: iOS 16 alamayacak iPhone modelleri! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement