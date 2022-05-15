iOS 16 alamayacak iPhone modelleri! - Son Dakika

Apple, haziran ayında düzenleyeceği WWDC 2022'de iOS 16'yı tanıtacak. Önceki sürümlere kıyasla çok sayıda yenilikle gelmesi beklenen güncelleme, diğer taraftan bazı modellerin de sonunu getirecek. Son ortaya çıkan bilgilere göre geçen yıl kullanıma sunulan iOS 15'i alan üç iPhone modeli, iOS 16 güncellemesi alamayacak.

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iOS 16 alamayacak iPhone modelleri

Apple, ürünlerine en az 5 yıl güncelleme desteği veriyor. Bu sayede eski akıllı telefonların güncel kalmasını sağlayarak bir elektronik çöplüğü oluşmasını engelliyor. Tabii bu durum daha fazla mümkün olmadığı için bir süre sonra miladı dolmuş cihazlar için verilen destek sonlandırılıyor.

Yakında tanıtılması beklenen iOS 16 için de aynı durum geçerli. Zira bazı modeller, donanım açısından yeni sürümleri çalıştırma yeterliliği olmadığı gerekçesiyle güncelleme desteklerini kaybedecek. iDropNews'ın haberine göre bunlar; iPhone 6s, 6s Plus ve SE (1. nesil) olacak.

iPhone 6s serisinin 2015, 1. nesil SE'nin ise 2016 yılında piyasaya sürüldüğünü ele alırsak, yaklaşık 7 yıl boyunca aralıksız yazılım desteği aldıklarını söyleyebiliriz. Apple'dan konuyla ilgili herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak iddia edildiği gibi söz konusu cihazların güncelleme desteğini kaybetmesi muhtemel.

Bunun yanı sıra iOS 16 alacak telefonların da şu şekilde olması bekleniyor;

iPhone SE (2022)

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone SE (2020)

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone 8 Plus

iPhone 8

iPhone X

iPhone 7 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPod touch (7. nesil)

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple'ın güncelleme politikası nasıl? Görüşlerinizi yorumlar kısmından ya da SDN Forum'da bizlerle paylaşmayı unutmayın.