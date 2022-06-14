iOS 16, Android kullanıcılarını iPhone'a geçmeye ikna etmek için yeterli mi? - Son Dakika
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iOS 16, Android kullanıcılarını iPhone'a geçmeye ikna etmek için yeterli mi?

14.06.2022 13:41
iOS 16, Android kullanıcılarını iPhone'a geçmeye ikna etmek için yeterli mi?

Apple, geçtiğimiz günlerde iOS 16 işletim sistemini tanıttı. Android kullanıcıları, iOS 16 ile ilgili ankete katıldı.

Android ve iOS kullanıcıları arasında yıllardır süre gelen bir tartışma mevcut. Android Central, Android kullanıcılarının iOS işletim sistemine karşı tutumunu ölçen bir anket düzenledi. Anketi cevaplayan Android kullanıcıları, iOS ile ilgili görüşlerini paylaştı.

Android kullanıcıları, iOS işletim sistemini yeterli bulmuyor

Android, kullanıcılarına farklı arayüz ve kullanım deneyimi sunuyor. iOS ise sadece Apple'ın ürettiği cihazlarda mevcut olduğu için bu konuda Android'in gerisinde kalıyor. Ancak iOS kullanıcıları, işletim sistemi ve donanım tek bir şirket tarafından üretildiği için daha iyi bir kullanım deneyimi yaşıyor.

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Her ne kadar Android işletim sisteminde güvenlik önlemleri artsa da Google Play Store'da yer alan zararlı yazılım sayısı azımsanamayacak kadar fazla. Öte yandan Apple, App Store uygulamalarını katı kurallar ile denetlediği için bu konuda Android'i geride bırakmayı başarıyor. İki işletim sistemine de tamamen güvenli demek ne yazık ki mümkün değil.

iOS 16, Android kullanıcılarını iPhone'a geçmeye ikna etmek için yeterli mi?

Android Central, okuyucularına iOS 16 işletim sistemi sizde Android cihazınızı değiştirme isteği uyandırdı mı? sorusunu yöneltti. Yaklaşık 14 bin kullanıcının katıldığı ankette "Hayır, halen Android kullanıyorum", "Evet iOS'u merak ediyorum" ve "Zaten iOS cihaz sahibiyim" seçenekleri yer alıyor.

Kullanıcıların yaklaşık yüzde 62'si, Android işletim sistemiyle devam ettiklerini belirtirken yüzde 23'ü iOS 16 platformunu merak ettiğini beyan etti. Yüzde 13 ise hali hazırda iPhone kullanıcısı olduklarını söyledi.

Anket ile ilgili yorum yapan bir Android kullanıcısı, "Apple zaten her şeyi Android'den kopyalıyor gibi görünüyor. Apple, genellikle Android'in birkaç yıl önce yayınladığı özelliği sunuyor ve daha sonra ilk kez icat edilmiş gibi davranıyor. Android işletim sisteminin daha stabil hale gelmesi için kullanıcıların geri bildirimde bulunması gerekli." ifadelerine yer verdi.

Bir başka kullanıcı ise, "Android işletim sistemi olmasaydı, Apple 3 yıl sonraki fikirleri için nereden esinlenecekti?" dedi. Bazı kullanıcılar, Android'in kullanım deneyimi ve stabilite konusunda halen yeterli olmadığını iddia ediyor.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Apple, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel iOS 16, Android kullanıcılarını iPhone'a geçmeye ikna etmek için yeterli mi? - Son Dakika

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