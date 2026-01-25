İpsala Kaymakamı İbriktepe'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İpsala Kaymakamı İbriktepe'yi Ziyaret Etti

İpsala Kaymakamı İbriktepe\'yi Ziyaret Etti
25.01.2026 16:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaymakam Ömer Sevgili, İbriktepe köyündeki Halk Eğitimi Merkezi'ni ziyaret etti, önerileri dinledi.

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İbriktepe köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köydeki Halk Eğitimi Merkezi kursunu inceleyen Sevgili, kursiyerlerle sohbet etti, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sevgili, kursların vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağladığını kaydetti.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Sevgili, talep ve önerileri dinledi.

Aşılama ve koruyucu hayvan sağlığı çalışmaları

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Esetçe beldesinde aşılama ve koruyucu hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beldede bir yetiştiriciye ait küçükbaş hayvan işletmesini ziyaret eden ekipler yeni dünyaya gelen kuzunun sağlık kontrollerini yaptı.

Ekipler işletmedeki küçükbaş hayvanları aşıladı.

Çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvanların hastalıklardan korunması amacıyla koruyucu veterinerlik hizmetleri uygulanıyor.

Hamzadere Sulama Birliğinde devir teslim töreni

İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyünde bulunan Hamzadere Sulama Birliğinde devir teslim töreni gerçekleşti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, emekliye ayrılan Eyüp Farsak görevini Recep Çomak'a devretti. Farsak yeni başkana görevinde başarı diledi.

Çomak da bölgeye kaktı sunacağını kaydetti.

Kaynak: AA

Halk Eğitimi Merkezi, Yerel Haberler, İbriktepe, İpsala, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İpsala Kaymakamı İbriktepe'yi Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş’tan sert tepki İBB kreşindeki skandal iddiaya Bakan Göktaş'tan sert tepki
5.1’lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan’dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin 5.1'lik Sındırgı depremi sonrası Ahmet Ercan'dan dikkat çeken sözler: Şaşırtıcı biçimde gergin
Arz sıkıştı, talep patladı Gümüş tarihi rekoru kırdı Arz sıkıştı, talep patladı! Gümüş tarihi rekoru kırdı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 3 ildeki 8 taşınmazı satacak
Düğünlerde bir devir kapanıyor Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı Düğünlerde bir devir kapanıyor! Davetiyelere IBAN yazılmaya başlandı
Bakan Göktaş’ı isyan ettiren “Seçmece çocuk“ talebi: Bu bir sipariş değil Bakan Göktaş'ı isyan ettiren "Seçmece çocuk" talebi: Bu bir sipariş değil

17:31
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk’ı Türkiye’ye getiriyor
Trabzonspor, Daniel Karlsbakk'ı Türkiye'ye getiriyor
16:39
Galatasaray’dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan Ali Koç için olay yaratacak açıklama: Bu ülkenin sporu senden bıktı
15:26
5 günlük Deniz’i engelli bırakan hemşire tutuklandı
5 günlük Deniz'i engelli bırakan hemşire tutuklandı
15:24
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı
14:54
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi
14:21
Kan donduran iddia: İran’da iki gün içinde 36 bin 500’den fazla kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2026 17:51:32. #7.11#
SON DAKİKA: İpsala Kaymakamı İbriktepe'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.