İpsala Kaymakamı İbriktepe\'yi Ziyaret Etti

İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İbriktepe köyünü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, köydeki Halk Eğitimi Merkezi kursunu inceleyen Sevgili, kursiyerlerle sohbet etti, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Sevgili, kursların vatandaşların mesleki ve sosyal gelişimine katkı sağladığını kaydetti.

Köy sakinleriyle de bir araya gelen Sevgili, talep ve önerileri dinledi.

Aşılama ve koruyucu hayvan sağlığı çalışmaları

İpsala Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Esetçe beldesinde aşılama ve koruyucu hayvan sağlığı çalışmaları kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, beldede bir yetiştiriciye ait küçükbaş hayvan işletmesini ziyaret eden ekipler yeni dünyaya gelen kuzunun sağlık kontrollerini yaptı.

Ekipler işletmedeki küçükbaş hayvanları aşıladı.

Çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvanların hastalıklardan korunması amacıyla koruyucu veterinerlik hizmetleri uygulanıyor.

Hamzadere Sulama Birliğinde devir teslim töreni

İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyünde bulunan Hamzadere Sulama Birliğinde devir teslim töreni gerçekleşti.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, emekliye ayrılan Eyüp Farsak görevini Recep Çomak'a devretti. Farsak yeni başkana görevinde başarı diledi.

Çomak da bölgeye kaktı sunacağını kaydetti.