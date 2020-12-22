Irak dinarının dolar karşısında değer kaybetmesi en çok esnafı vurdu - Son Dakika

Irak dinarının dolar karşısında değer kaybetmesi en çok esnafı vurdu

22.12.2020 23:49
Irak dinarının dolar karşısında değer kaybetmesi en çok esnafı vurdu, System.String[]

Irak'ın Kerkük kentinde esnaf, Merkez Bankası'nın yerel paranın ABD doları karşısında değer kaybetmesine neden olan yeni kur düzenlemesinin pazarda durgunluk yarattığını belirtti.

Irak'ın Kerkük kentinde esnaf, Merkez Bankası'nın yerel paranın ABD doları karşısında değer kaybetmesine neden olan yeni kur düzenlemesinin pazarda durgunluk yarattığını belirtti.

Kerkük'teki Büyük Pazar Çarşısı esnafı Sabah Resul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Merkez Bankası'nın aldığı kararın faturasını esnafın ödediğini söyledi.

Resul, "Devlet memurlarının maaşlarının ödenmesinde yaşanan gecikme nedeniyle zaten sıkıntılı günler geçiriyorduk. Şimdi bir de bunun üzerine dinarın değer kaybetmesi eklenince çarşıda hepten durgunluk yaşanmaya başladı." dedi.

Çarşı ve pazarda alışveriş neredeyse durma noktasına geldi

Korya Çarşısı esnafı Ahmed Sabır da dinarın değer kaybetmesinin fiyatlara olumsuz yansıdığını ve bundan en çok yine düşük gelirli kesimin etkilendiğini ifade etti.

İhtiyaçların temini konusunda dışa bağımlı bir ülke olan Irak için bu adımın kötü olduğunu söyleyen Sabır, iki günden beri çarşı ve pazarda alışverişin neredeyse durma noktasına geldiğini ve herkeste fiyatların daha da yükselebileceği endişesi olduğunu dile getirdi.

Sabır ayrıca halkın kozmetik ve süs eşyalarından ziyade gıda maddelerine yönelmeye başladığını kaydetti.

Irak Merkez Bankası, hafta sonu 1 ABD dolarını 1470 dinara sabitlediğini duyurmuştu. Resmi dolar kuru daha önce 1119 dinar olarak belirlenmişti.

Irak hükümeti, petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle yaklaşık 4 milyon olan devlet memurunun maaşını ödeyemediğini belirtiyor.

Ekonomisi büyük ölçüde petrole dayanan Irak, petrol fiyatlarındaki düşüş ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik krizle karşı karşıya bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Kerkük, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak dinarının dolar karşısında değer kaybetmesi en çok esnafı vurdu - Son Dakika


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