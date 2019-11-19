Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıkladı.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıkladı.Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.

ANKARA,


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:23 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



PKK'lıların yürüyüşüne tepki gösteren Fransız kadından teşekkür videosu
Şenol Güneş, hem Fatih Terim hem de Mustafa Denizli'yi geride bıraktı 2020 yılı bütçe görüşmelerine, milletvekillerinin EYT tartışması damga vurdu Niğde'de miğferli asker silüeti objektiflere yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 16:31:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]