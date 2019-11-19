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Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:23 Kaynak: DHA
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava destekli operasyonda etkisiz hale getirildiği açıkladı.Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı nokta atışıyla etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek" denildi.
ANKARA,
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