Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

09.05.2021 13:57
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara'da tespit edilen 8 PKK'lı teröristin, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) koordineli çalışması sonucu hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gara bölgesinde bölücü terör örgütü PKK mensubu 8 terörist tespit edildi.

Teröristler, TSK ve MİT'in koordineli çalışması sonucu düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Terörist, Irak, Gara, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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