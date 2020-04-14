Irak Meclisi güvenoyu oturumu için dezenfekte edilecek - Son Dakika

Irak'ta yeni hükümeti kurma görevinin Ulusal İstihbarat Dairesi Başkanı Mustafa el-Kazimi'ye verilmesinin ardından, hükümet kabinesinin meclisin güvenoyu alması amacıyla yapılacak oturum için meclis dezenfekte edilecek.



Şii Fetih İttifakı yöneticilerinden Fazıl Fetlavi yaptığı açıklamada Irak Meclisinin Ramazan ayından önce el-Kazimi'nin hükümet kabinesine güvenoyu vermek için toplanacağını belirterek "Oylama oturumu sanal ortamda değil, normal yapılacağı için önlemler alınacak" dedi.



Korona virüs ile mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde yeni hükümete güvenoyu verme oturumu öncesi meclisin dezenfekte edileceğini söyleyen Fetlavi, meclise gelen herkesin virüs taramasından geçeceğini ve milletvekilleri arasında mesafe koyulacağını bildirdi.



Irak'ta Ekim 2019'da başlayan hükümet karşıtı protestoların ardından Başbakan Adil Abdülmehdi geçtiğimiz Kasım ayında istifa etmişti. Cumhurbaşkanı Berhem Salih, hükümet kurmak için Muhammed Allavi'yi görevlendirmişti ancak daha sonra Allavi görevden vazgeçmişti.



Salih daha sonra hükümet kurmak için eski Necef Valisi Adana el-Zurfi'yi görevlendirdi. Şii gruplarının ABD ajanı olmakla suçladıkları el-Zurfi de görevden vazgeçtiğini duyurmuştu.



Şii tarafların mutabakat sağladığı el-Kazimi'yi hem Sünniler hem de Kürtler destekliyor. - ERBİL