Son Dakika Haberleri: Irak: Petrolde Üretim Kısıntısının Uzatılmasına İstekliyiz

Irak: Petrolde Üretim Kısıntısının Uzatılmasına İstekliyiz

2 saat önce

Irak Petrol Bakanı Thamir Ghadhban, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin anlaştıkları arz kısıntısı için, Nisan ayında yapılacak gözden geçirmede anlaşmanın uzatılmasına, şimdiden istekli olduklarını söyledi.

Irak: Petrolde Üretim Kısıntısının Uzatılmasına İstekliyiz, System.String[]
Irak Petrol Bakanı Thamir Ghadhban, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan üreticilerin anlaştıkları arz kısıntısı için, Nisan ayında yapılacak gözden geçirmede anlaşmanın uzatılmasına, şimdiden istekli olduklarını söyledi.

Ghadhban, üretim kısıntısı kararının yineleneceği konusunda Suudi Arabistan Enerji Bakanı Falih'e katıldığını belirtirken, Irak'ın petrol fiyatlarını izleyeceğini ve üretim kısıntısı kararına zaman izinde nasıl tepki verildiğine bakacağını da vurguladı.

Suudi Arabistan'ın OPEC temsilcisi Adeeb al-Aama da, Kuveyt'te düzenlenen Arap Petrol İhracatçısı Ülkeler toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, küresel petrol piyasasında arz fazlasının Kasım ayında, Ocak 2017'deki 340 milyon varilden 37 miyon varile düştüğünü hesapladıklarını söyledi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 09:50 Kaynak: DHA

Opec, Irak, Ekonomi
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