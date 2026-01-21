Irak, Suriye'den 150 DEAŞlı Teröristi Teslim Aldı - Son Dakika
Irak, Suriye'den 150 DEAŞlı Teröristi Teslim Aldı

21.01.2026 23:17
Irak, Suriye'deki cezaevlerinde tutulan 150 DEAŞ teröristi teslim aldı ve güvenlik birimleri süreci takip ediyor.

Irak, Suriye'de cezaevlerinde tutulan DEAŞ terör örgütü üyesi 150 tutukluyu teslim aldıklarını bildirdi.

Irak resmi haber ajansı İNA'ya konuşan Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, Suriye'de cezaevlerinde tutulan Iraklı ve yabancı uyruklu 150 DEAŞ'lı teröristi teslim aldıklarını belirtti.

Numan, Ulusal Güvenlik Konseyinin, Suriye'de terör örgütü SDG/YPG kontrolü altında bulunan cezaevlerinde tutulan Irak uyruklu ve diğer ülke vatandaşlığına sahip teröristlerin Irak tarafından teslim alınmasına ve devletin resmi ıslah (ceza) kurumlarına yerleştirilmesine onay verdiğini açıkladı.

150 kişiden oluşan ilk grubun teslim alındığını duyuran Numan, söz konusu kişilerin masum Iraklıların kanına bulaşmış, terör faaliyetlerinde aktif rol almış isimler olduğunu belirtti.

Teslim alınan teröristlerin terör örgütünün birinci seviye lider kadroları arasında yer aldığına dikkati çeken Numan, güvenlik birimlerinin süreci yakından takip ettiği belirtti.

Numan, güvenlik ve saha koşullarının değerlendirilmesine göre ilerleyen aşamalarda teslim alınacak diğer grupların sayısının belirleneceği ifade etti.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) bugün yaptığı açıklamada, Suriye'de tutulan terör örgütü DEAŞ militanlarının Irak'a transferinin başladığını bildirmişti.

Açıklamada, "Nakil misyonu, ABD güçlerinin Suriye'nin Haseke kentindeki bir gözaltı tesisinde tutulan 150 DEAŞ savaşçısını Irak'taki güvenli bir yere başarıyla nakletmesiyle başladı." ifadelerine yer verilmişti.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Suriye, Irak

