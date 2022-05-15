Irak'ta 1. parti Sadr, hükümeti kurma çabalarına 1 aylığına ara verdi - Son Dakika

Irak'ta genel seçimlerden 1. çıkan Sadr Hareketi'nin lideri Mukteda es-Sadr, istediği "ulusal çoğunluk hükümetini" kuramadığı için 30 günlüğüne müzakerelere ara vereceğini duyurdu.

Sadr, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, seçimlerden bu yana gerekli koalisyonu oluşturamadığını ifade ederek, ittifak içinde olduğu yapılar dahil diğer taraflara hükümeti kurma konusunda fırsat tanımak istediğini, bu nedenle de 30 günlüğüne hükümeti kurma çabalarına ara vereceğini belirtti.

329 sandalyeli meclisin 75 vekiline sahip Sadr, bahsettiği grupların hükümeti kuramaması halinde, 1 ay sonunda başka karar alacağını bildirdi ancak bu kararın hangi yönde olacağına ilişkin bilgi vermedi.

Sadr, Kürt seçmenin en çok oyunu alan Mesud Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Sünnilerle üçlü ittifak kurmuştu. Ancak bu ittifak, hükümeti kurmak için yeterli vekil sayısı olan 220'ye erişemedi.

Irak'ta 10 Ekim'de yapılan genel seçimlerin üzerinden 7 ay geçse de henüz bir hükümet kurulamadı. Özellikle seçimin galibi Sadr Hareketi'nin Şii lideri Mukteda es-Sadr ile İran'a yakın siyasi çatı kuruluş Koordinasyon Çerçevesi arasındaki anlaşmazlıklar, hükümetin kurulmasını engelliyor.