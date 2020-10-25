Irak'ta, "25 Ekim protestoları"nın yıl dönümü dolayısıyla geniş katılımlı gösteriler bekleniyor - Son Dakika

Irak'ta, "25 Ekim protestoları"nın yıl dönümü dolayısıyla geniş katılımlı gösteriler bekleniyor

25.10.2020 06:41
Irak'ta,

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle geçen yıl 1 Ekim'de başlayan ve 25 Ekim'de zirve yapan gösterilerin birinci yıl dönümünde geniş katılımlı protestolar bekleniyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmetlerindeki yetersizlik nedeniyle geçen yıl 1 Ekim'de başlayan ve 25 Ekim'de zirve yapan gösterilerin birinci yıl dönümünde geniş katılımlı protestolar bekleniyor.

Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı, dün akşam saatlerinden itibaren 25 Ekim halk gösterilerinin birinci yılı dolayısıyla gelen protestocularla dolmaya başladı.

İlerleyen saatlerde Bağdat'ın yanı sıra güney vilayetlerden gelenlerle geniş katılımlı gösteriler yapılacağı tahmin ediliyor.

Gösterilerin, Tahrir Meydanı'nın yanı sıra hükümet binalarıyla yabancı misyon temsilciliklerinin bulunduğu korunaklı Yeşil Bölge'ye yakın Alawi bölgesinde de düzenleneceği belirtiliyor. Bu nedenle güvenlik güçleri, askeri kontrol noktalarını artırdı. Bölgeye yakın ana yol köprüleri de beton bariyerlerle trafiğe kapatıldı.

Geçen yılki halk gösterilerinde yaklaşık 600 kişi güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Gösteri alanlarına yakın bazı binalara keskin nişancıların yerleştirildiği iddia edilmişti.

Iraklı göstericiler, protestolarda sivillerin öldürülmesinde sorumluluğu bulunanların ve bunların hangi taraflarca desteklendiğinin açıklanmasını talep ediyor, ayrıca bu kişilerin cezalandırılması istiyor.

2003 sonrası Irak'taki en geniş katılımlı gösteriler olan ve uzun süre devam eden 25 Ekim gösterileri, Adil Abdulmehdi başkanlığındaki hükümetin istifasına yol açmıştı.

Mevcut Başbakan Mustafa el-Kazımi, göstericileri öldürenlerin yakalanıp cezalandırılması için komisyon kurulduğunu açıklasa da olayla ilgili komisyonun çalışmalarından henüz sonuç çıkmadı.

İşsizlik, Bağdat, Irak, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta, '25 Ekim protestoları'nın yıl dönümü dolayısıyla geniş katılımlı gösteriler bekleniyor - Son Dakika

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