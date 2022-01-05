Irak'ta ABD askeri üssüne roketli saldırı - Son Dakika

Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne roketli saldırı düzenlendiği bildirildi.

Irak basınında yer alan habere göre Anbar vilayetinde ABD askerlerinin de konuşlu bulunduğu Ayn-el Esed Üssü'ne 5 roket düştü. C-RAM hava savunma sisteminin devreye girdiği ve roketleri etkisiz hale getirdiği aktarıldı. Görgü tanıklarına göre saldırı Hit kasabası yakınlarında rampa taşıyan bir araçtan gerçekleştirildi.

Ayn-el Esed Üssü'ne dün de saldırı düzenlenmişti.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)