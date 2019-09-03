Irak'ta ABD'li bomba imha uzmanı patlamada öldü

Irak'ın kuzeyindeki Musul kentinde bir ABD'li bomba uzmanının patlama sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.



Irak'ın Musul kentine bağlı Kayyare ilçesindeki Tellüşair köyünde terör örgütü DEAŞ'ın yerleştirdiği patlamamış mühimmatı imha etme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada bir ABD'li bomba imha uzmanının hayatını kaybettiği belirtildi. Irak güvenlik kaynakları, ABD'li uzmanın bir sivil toplum kuruluşunda çalıştığını, asker olmadığını ifade etti.



Irak'ta geçtiğimiz ay Irak güçlerine danışmanlık yapan bir ABD askerinin görev sırasında Musul'da hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



Irak'ta 2014 yılındaki DEAŞ işgalinin ardından en az 5 bin ABD askeri görev yapıyor. - ERBİL