Irak'ta Baas rejiminin şehit ettiği Türkmen liderler Kerkük'te törenle anıldı - Son Dakika

Irak'ta Baas rejiminin şehit ettiği Türkmen liderler Kerkük'te törenle anıldı

16.01.2021 13:27

Irak'ın Kerkük kentinde 16 Ocak 1980'de Baas rejimi tarafından şehit edilen Türkmen liderler için anma töreni düzenlendi.

Irak'ın Kerkük kentinde 16 Ocak 1980'de Baas rejimi tarafından şehit edilen Türkmen liderler için anma töreni düzenlendi.

Kerkük'teki Musalla Mezarlığı'nda Türkmen liderlerden Dr. Necdet Koçak'ın mezarı başında düzenlenen anma törenine Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Erşat Salihi, yerel yetkililer, yöneticiler ve şehitlerin aileleri katıldı.

Törende şehit Türkmen liderler için dualar edildi ve Koçak'ın mezarına çelenk bırakıldı.

ITC Başkanı Salihi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkmen liderlerinin şehit edildiği 16 Ocak'ın Türkmen halkın bağrında kanayan bir yara olduğunu söyledi.

Baas rejiminin 41 yıl önce Türkmen siyasileri hiçbir gerekçe göstermeden idam ettiğini aktaran Salihi, Türkmenlerin hala Irak'ın toprak bütünlüğü ve terör örgütlerine karşı mücadelede şehitler verdiğini dile getirdi.

Salihi, özellikle Osmanlı devletinin bu coğrafyadan çekilmesinden sonra yaklaşık 100 yıldır bölgede çile, savaş ve sorunların bitmek bilmediğini ifade etti.

"Türkmenler hükümette hak ettikleri yere gelemedi"

Baas rejiminin devrildiği 2003'ten bu yana Irak'ta Türkmenlerin beklentilerinin karşılanmadığını belirten Salihi, "Türkmenler Irak devleti ve hükümetlerinden hak ettiklerini bulamadı. Baas rejiminden sonra ülkenin toprak bütünlüğünü en çok savunan Türkmenler hükümette hala hak ettikleri yere gelemedi." dedi.

Irak'taki siyasi gelişmeleri de değerlendiren Salihi, ülkenin halihazırda siyasi ve ekonomik anlamda zor bir darboğazdan geçtiğini ve bunun halka kötü şekilde yansıdığını söyledi.

Salihi, sürekli dış müdahalelere maruz kalan Irak'ın en çok birlik ve beraberliğe ihtiyacı olduğunu kaydetti.

Irak'ta Saddam Hüseyin'in başında olduğu Baas rejimi, 16 Ocak 1980'de Türkmen liderler Abdullah Abdurrahman, Dr. Necdet Koçak, Adil Şerif ve Dr. Rıza Demirci'yi idam etmişti.

???Türkmen halkı, her yıl 16 Ocak'ta "Şehitler Günü" adı altında anma etkinlikleri düzenliyor.

Irak'ta Baas rejiminin şehit ettiği Türkmen liderler Kerkük'te törenle anıldı
Irak'ta Baas rejiminin şehit ettiği Türkmen liderler Kerkük'te törenle anıldı
Irak'ta Baas rejiminin şehit ettiği Türkmen liderler Kerkük'te törenle anıldı
Irak'ta Baas rejiminin şehit ettiği Türkmen liderler Kerkük'te törenle anıldı

Türkmen, Kerkük, Şehit, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Irak'ta Baas rejiminin şehit ettiği Türkmen liderler Kerkük'te törenle anıldı - Son Dakika


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