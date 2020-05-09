Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 yaralı - Son Dakika

Irak'ta DEAŞ saldırısı: 4 yaralı

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin güneybatısında terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.

Irak'ın Salahaddin vilayetine bağlı Tuzhurmatu ilçesinin güneybatısında terör örgütü DEAŞ tarafından düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı. Tuzhurmatu Polis Müdürü Hüseyin Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör örgütü DEAŞ mensuplarının Tuzhurmatu ilçesine bağlı Süleyman Bey yakınlarında federal polis gücüne bombalı saldırı düzenlediğini söyledi. Ali, DEAŞ mensuplarının daha önce yol kenarına yerleştirdikleri bomba düzeneğini Irak federal polis gücüne ait devriye araçlarının geçtiği sırada uzaktan kumandayla patlattıklarını ifade etti. Bombalı saldırıda 4 polisin yaralandığını aktaran Ali, saldırıda federal polise ait 2 zırhlı polis aracının kullanılmaz hale geldiğini kaydetti. Bölgede operasyon başlatıldığı bilgisini veren Ali, faillerin izlerinin sürüldüğünü söyledi. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamıyla Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de DEAŞ'a karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın DEAŞ'tan temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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